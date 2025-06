PIA rappresenta da oltre 10 anni il top delle VPN: attivala con sconto 81%

Navigare in sicurezza oggi non è più una scelta: è una necessità. Ecco perché Private Internet Access (PIA), tra le VPN più affidabili al mondo, propone ora il suo servizio con uno sconto dell’81%, per un costo mensile di appena 1,99€, attivando il piano da 24 mesi.

Un’occasione perfetta per proteggere la propria attività online in modo serio, economico ed efficace. Per attivarla basta andare sul sito di PIA VPN . Detto questo, andiamo alla scoperta di questo tool nel dettaglio delle sue funzionalità.

Perché scegliere PIA: crittografia, no-log, accesso globale e sicurezza ovunque

PIA è una delle poche VPN che unisce protezione avanzata, velocità e libertà di accesso. Utilizza la crittografia AES-256, lo standard impiegato anche per la protezione di dati governativi, e applica una rigida politica no-log, che garantisce che nessuna delle tue attività venga registrata o salvata.

C’è anche la funzione kill switch: se la connessione VPN dovesse cadere, il traffico si interrompe automaticamente, così da evitare ogni possibile fuga di dati. Con migliaia di server internazionali, PIA consente inoltre di accedere a contenuti e piattaforme non disponibili in Italia, superando i blocchi geografici in modo immediato. È ideale anche per i gamer, che possono contare su ping più stabili e la possibilità di accedere a server esteri, eludendo eventuali limitazioni degli operatori.

Infine, se lavori da remoto o ti connetti spesso a reti pubbliche (in hotel, coworking o aeroporti), PIA ti permette di navigare in sicurezza ovunque, proteggendo i tuoi dati personali e professionali.

Il tutto per 1,99€/mese con il piano biennale, per un totale di 51,74€. Un investimento minimo per una protezione totale. L’offerta è attivabile ora dal sito ufficiale di Private Internet Access, ma non c’è da tergiversare molto: potrebbe terminare da un momento all’altro.