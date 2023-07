Piani Keliweb: scegli subito il miglior hosting

Approfitta dell’opportunità di selezionare tra i piani Keliweb quello che perfettamente si adatta alle tue esigenze e goditi un servizio di hosting potenziato e personalizzato.

Keliweb fornisce piani meticolosamente progettati per soddisfare diversi progetti, comprese opzioni ottimizzate per varie piattaforme CMS come WordPress, Joomla o Magento, nonché servizi VPS (Virtual Private Server) e hosting multidominio geodistribuito per i rivenditori.

Con la sua infrastruttura affidabile e robusta, unita a prestazioni elevate e costanti, garantisce siti Web costantemente reattivi e protetti dalle più recenti minacce informatiche.

Tutti i piani Keliweb disponibili

Keliweb fornisce servizi di hosting specifici per piattaforme WordPress, Joomla o Magento, con prezzi a partire da € 9,42.

I loro pacchetti di hosting includono un minimo di 10 GB di spazio di archiviazione Web SSD, oltre a funzionalità essenziali come funzionalità di posta elettronica, certificati SSL/HTTP2, database e strumenti per la migrazione e il backup.

Per gli utenti che hanno bisogno di gestire efficacemente una grande quantità di traffico mensile, un’opzione praticabile da considerare è una soluzione di hosting geo-distribuita.

Questo particolare approccio prevede la creazione di versioni duplicate del tuo sito Web su numerosi nodi che sono dispersi su server dislocati in tutto il mondo.

Quando uno di questi nodi viene sopraffatto dal traffico, quello in entrata viene automaticamente reindirizzato ai nodi rimanenti, garantendo in ogni momento un sito Web costantemente reattivo e perfettamente funzionante.

Keliweb fornisce anche servizi specifici per i rivenditori. I piani multidominio sono comprensivi di un minimo di 50 account, con la possibilità di avere account illimitati nei pacchetti più premium. Inoltre, questi piani offrono database, caselle di posta e traffico Web illimitati.

Invece di affidarsi ai server tradizionali, VPS (Virtual Private Server) fornisce una soluzione che offre un’eccezionale scalabilità per le risorse web.

Ciò è particolarmente vantaggioso per le attività che implicano il cloud computing o che richiedono notevoli capacità computazionali.

Keliweb garantisce costantemente il massimo livello di sicurezza contro gli attacchi DDoS e lo spam per i servizi di posta elettronica, offrendo al contempo un’assistenza clienti di alto livello professionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.