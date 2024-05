Piano a vita Internxt al 75% di sconto: in regalo gadget Star Wars

Piano a vita significa tuo per sempre. L’occasione da cogliere subito in tal senso te la offre Internxt. Parliamo di una promozione che sta lasciando a bocca aperta tutti gli appassionati di tecnologia e fan di Star Wars: 75% di sconto sui piani Lifetime.

Nello spazio che scegli puoi archiviare tutto ciò che vuoi, dai semplici documenti a fili di grandi dimensioni. Gli spazi cloud vanno dai 2 ai 10TB, tutti scontati. E per rendere tutto ancora più conveniente, riceverai anche alcuni gadget di Star Wars in omaggio. La sicurezza offerta è di livello superiore, grazie alla crittografia dei tuoi dati, sia in transito che salvati.

Piano a vita Internxt: sconti e regali Star Wars

Con Internxt, non devi preoccuparti di password o dati persi online. Il servizio usa la crittografia AES-256 zero knowledge, che consente l’accesso al cloud storage soltanto a te. È un sistema Open-Source, quindi i miglioramenti sono sempre in vista grazie agli apporti continui degli esperti. Se ancora non te la senti di acquistare il tuo spazio cloud, puoi usare quello gratuito fino 10 GB. Molti utenti, dopo la prova, sono poi passati al servizio a pagamento, che offre molto di più.

Il piano Lifetime da 10 TB, il più popolare di tutti, ha un prezzo shock di 499 euro, invece di 1.999 euro. Un risparmio notevole, vero? Quando attivi questo piano, avrai non solo l’archiviazione crittografata, ma anche la possibilità di condividere file, cartelle e password in totale sicurezza.

Potrai accedere a tutti i tuoi file e servizi da qualsiasi dispositivo, grazie all’autenticazione a due fattori, e caricare file fino a 20 GB per volta. Se per qualche motivo non sei soddisfatto, ti viene garantito il rimborso completo entro 30 giorni. E non dimenticare i gadget di Star Wars in omaggio: sfondi e temi speciali per la tua Web App. Non perdere questa incredibile opportunità. Acquista subito il piano a vita di Internxt e resterai protetto per sempre.