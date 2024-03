Piano annuale Novakid scontato del 12%: abbonati ora

Se vuoi che tuo figlio o tua figlia impari l’inglese in modo efficace e divertente, Novakid è la soluzione che fa per te, con un piano annuale di abbonamento scontato.

Se non ne hai mai sentito parlare, sappi che si tratta di una piattaforma online che offre lezioni di inglese personalizzate per i bambini da 4 a 12 anni, tenute da insegnanti madrelingua certificati.

Le lezioni sono basate su una metodologia ludica, che combina giochi, canzoni e attività interattive, per stimolare l’interesse e la motivazione dei bambini.

Inoltre, la piattaforma è facile da usare e offre diverse funzionalità per rendere l’apprendimento efficace, come la lavagna interattiva, i video e i giochi.

I materiali didattici sono adattati al livello e agli interessi di ogni bambino, per garantire un apprendimento personalizzato e progressivo.

Abbonati a Novakid CLICCANDO QUI!

Piano annuale di Novakid scontato del 12%: un’occasione da non perdere

Se sei convinto che Novakid sia la scelta giusta per tuo figlio o tua figlia, ti consigliamo di approfittare dello sconto del 12%. Sottoscrivendo l’abbonamento oggi stesso, potrai usufruire di tre lezioni settimanali, al costo di soli 9,92 euro a lezione.

In questo modo, potrai assicurare a tuo figlio o tua figlia una formazione continua e di qualità, che gli permetterà di migliorare le sue capacità di conversazione, scrittura e comprensione dell’inglese.

Inoltre, potrai beneficiare della garanzia di soddisfazione del 100% di Novakid. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto delle lezioni, potrai annullare il tuo abbonamento in qualsiasi momento, senza alcuna penale.

Non perdere questa occasione: abbonati ora e fai imparare l’inglese a tuo figlio o tua figlia in modo facile e divertente. Puoi anche provare una lezione gratuita, per verificare subito se il metodo è adatto al tuo bambino o alla tua bambina.

Novakid ha già aiutato oltre 500.000 bambini in tutto il mondo a imparare l’inglese, con oltre 15 milioni di lezioni rilasciate. Unisciti anche tu alla community di Novakid e scopri i vantaggi del piano annuale scontato del 12%.

