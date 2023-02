Piano di hosting a 2,99 euro al mese: è possibile con l'offerta di Hostinger

Hostinger diventa sempre di più un riferimento del web grazie ai suoi piani di hosting caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo molto elevato ed arricchiti da bonus aggiuntivi come la possibilità di ottenere un dominio gratuito e di poter beneficiare di un servizio di assistenza 24/7.

Attualmente, Hostinger mette a disposizione dei nuovi utenti un’ottima offerta: è possibile attivare un nuovo piano di hosting ad appena 2,99 euro al mese, beneficiando di 3 mesi gratis aggiuntivi nel caso in cui si opti per il piano di 48 mesi (ma è possibile scegliere anche i piani di 12 e 24 mesi, sempre al costo di 2,99 euro al mese).

L’offerta è a tempo limitato. Per sfruttare la nuova promozione è possibile accedere subito al sito di Hostinger.

Con Hostinger bastano 2,99 euro al mese per un piano di hosting completo

Il piano di hosting attualmente proposto in offerta da Hostinger è Hosting Web Premium. Si tratta di una soluzione all in one che include:

la possibilità di hosting per 100 siti web

traffico web illimitato

supporto 24/7

SSL gratuito illimitato

backup settimanali

100 GB di memoria SSD

protezione Cloudflare

dominio gratis per un anno

Il piano proposto da Hostinger presenta un costo di 2,99 euro al mese (invece che 11,99 euro al mese). Il prezzo scontato è disponibile scegliendo il piano 12 mesi oppure quello 24 mesi o ancora quello 48 mesi. Scegliendo l’opzione da 48 mesi è possibile ottenere 3 mesi gratis aggiuntivi.

Su tutte le offerte proposte da Hostinger (è possibile puntare anche su altre soluzioni di hosting oltre a quella attualmente in offerta) c’è la possibilità di ottenere un rimborso entro 30 giorni dell’importo pagato. Per scoprire la promozione, che terminerà tra pochi giorni, è disponibile il link qui di sotto.

