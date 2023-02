Piano di hosting da 26 euro all'anno: ecco l'offerta di VHosting

VHosting è da oltre 10 anni un riferimento del web grazie alla sua ricca offerta di piani di hosting. Il miglior biglietto da visita per la piattaforma è rappresentato dalle recensioni ottenute su Trustpilot dove i servizi offerti da VHosting vengono premiati con un punteggio medio di 4,9 stelle su 5 (su oltre 3 mila recensioni). Questo dato, quindi, conferma la convenienza e l’affidabilità della piattaforma per chi è alla ricerca di un buon piano di hosting.

Con l’offerta in corso in questo momento è possibile accedere a VHosting con condizioni ancora più convenienti. Bastano, infatti, 26 euro + IVA per accedere al servizio Hosting Low Cost che include fino a 30 GB di spazio SSD NVMe, dominio gratuito e varie funzionalità aggiuntive (certificato SSL gratuito, backup automatico e altro ancora). C’è anche il piano di Hosting WordPress che costa 45 euro all’anno + IVA mettendo a disposizione fino a 50 GB di spazio SSD NVMe, dominio gratuito e migrazione gratuita di un sito WordPress.

Non mancano ulteriori offerte dedicate a chi ha esigenze ancora più avanzate con la possibilità di scegliere VHosting per accedere, ad esempio, ad un server dedicato. Tutti i dettagli sono disponibili al link seguente.

VHosting: un’unica piattaforma per scegliere il piano di hosting giusto

L’offerta proposta da VHosting è particolarmente ricca e articolata. La piattaforma, oramai un riferimento del settore grazie all’elevata affidabilità del suo servizio, mette a disposizione vari piani su cui puntare per attivare il piano di hosting giusto per le proprie esigenze. Tra le promozioni principali in corso troviamo:

Hosting Low Cost da 26 euro + IVA con dominio gratuito, fino a 30 GB di spazio SSD NVMe, caselle mail illimitate, database illimitato, backup automatici, SSL gratuito, accesso SSH

da 26 euro + IVA con dominio gratuito, fino a 30 GB di spazio SSD NVMe, caselle mail illimitate, database illimitato, backup automatici, SSL gratuito, accesso SSH Hostin WordPress da 45 euro + IVA con dominio gratuito, fino a 50GB di spazio SSD NVMe, 1 migrazione gratuita di un sito WordPress, caselle mail illimitate, database illimitato, backup automatici, SSL gratuito, accesso SSH

Quelli indicati sono solo alcuni dei piani proposti da VHosting che mette a disposizione anche server dedicati da 139 euro al mese + IVA. Per tutti i dettagli sulle offerte di VHosting è possibile accedere al sito ufficiale della piattaforma al link qui di sotto.

Tutte le proposte di VHosting includono la garanzia “soddisfatti o rimborsati” da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.