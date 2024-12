Piano hosting per sito WordPress in offerta a 2,49 euro al mese

Se hai bisogno di un piano hosting per il tuo sito WordPress, ti segnaliamo l’offerta di Hostinger che propone fino al 79% di sconto sulle sue soluzioni, con prezzi a partire da 2,49 euro al mese. La promozione in corso include inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Dominio e migrazione del sito gratuiti, uno strumento AI per pubblicare più velocemente i propri contenuti e un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24: questi i principali punti di forza del piano hosting WordPress di Hostinger, che ha scelto di prolungare la promozione della Cyber Week anche per questa settimana.

La promo appena citata è disponibile su questa pagina del sito Hostinger.

Piano hosting per sito WordPress in sconto fino al 79% con Hostinger

L’hosting web di Hostinger sviluppato appositamente per i siti WordPress migliora i tempi di caricamento per un’esperienza utente di gran lunga superiore. Ciò si traduce anche in tassi di conversione più elevati e una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca, con benefici sulla visibilità del sito nella SERP.

A proposito della velocità, Hostinger integra i web server LiteSpeed e il plugin LSCWP Cache, a cui si aggiunge la CDN proprietaria in grado di aumentare il punteggio di velocità del sito fino al 40%, con tanto di minimizzazione del codice, ottimizzazione automatica delle immagini e reindirizzamento del data center.

Un altro aspetto chiave è la soluzione hosting WordPress gestito, che prevede aggiornamenti automatici intelligenti, la protezione dei dati con backup automatici e un ambiente di staging per apportare le modifiche al sito web in completa sicurezza. In questo modo, ogni utente è libero di pensare esclusivamente ai propri contenuti.

Il piano Premium di Hostinger della durata di 48 mesi è in offerta a 2,49 euro al mese, grazie al 79% di sconto. A questo si aggiungono 3 mesi gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.