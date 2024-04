Piano LIFETIME di Babbel: paghi una volta e risparmi il 60%

Sogni di perderti tra le suggestive vie di Parigi, sorseggiando un caffè e conversando con i residenti in un francese impeccabile? Oppure di immergerti nella vibrante cultura latinoamericana, ballando al ritmo della salsa e scambiando due parole con gli abitanti del posto? Con Babbel, imparare le lingue e viaggiare per il mondo diventa ancora più semplice e conveniente. Grazie alla promozione in corso, infatti, puoi risparmiare fino al 60% sui piani di abbonamento, incluso il Piano LIFETIME che ti regala accesso illimitato a tutti i contenuti per sempre!

Piano LIFETIME di Babbel e altri piani: i dettagli

Preferisci impegnarti a breve termine oppure vuoi investire a lungo termine? Babbel ha la soluzione perfetta per te:

Piano 6 mesi: risparmia il 25% e impara una nuova lingua per 6 mesi a soli 8,99€ al mese .

risparmia il 25% e impara una nuova lingua per 6 mesi a soli . Piano 12 mesi: approfitta del 50% di sconto e accedi a un anno intero di apprendimento a soli 5,99€ al mese .

approfitta del e accedi a un anno intero di apprendimento a soli . Piano a vita: cogli l’occasione imperdibile di risparmiare il 60% sul prezzo di listino e ottenere accesso illimitato per sempre a tutte le 14 lingue disponibili per un unico pagamento di 239,99€.

L’app intuitiva e i corsi online dal vivo ti offrono un’esperienza di apprendimento completa e personalizzata. Le lezioni, strutturate per aiutarti a progredire in modo efficace, si basano su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici.

Con Babbel Live, inoltre, puoi mettere alla prova le tue abilità linguistiche in videolezioni condotte da insegnanti esperti e qualificati. Interagendo con loro e gli altri studenti, avrai l’opportunità di praticare la lingua in tempo reale, migliorando la tua sicurezza e fluidità.

Amplia i tuoi orizzonti con Babbel e non lasciare che la lingua sia un ostacolo ai tuoi sogni di viaggio: approfitta della promozione in corso sul piano LIFETIME e risparmia fino al 60%.