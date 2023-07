Piano NordLocker Business scontato del 30%: approfitta ora

Per le piccole e medie imprese (PMI), è fondamentale disporre di soluzioni affidabili e all’avanguardia che garantiscano la sicurezza dei loro preziosi dati aziendali. È proprio qui che NordLocker Business entra in gioco come una scelta altamente vantaggiosa.

Con il suo archivio cloud crittografato all’avanguardia, offre una delle opzioni più convenienti disponibili sul mercato. Ciò è reso possibile dalla promozione in corso che offre sconti fino al 30%.

NordLocker Business: protezione massima con crittografia all’avanguardia

La caratteristica eccezionale di NordLocker Business risiede nella sua tecnologia di crittografia all’avanguardia, garantendo la massima protezione dei tuoi dati aziendali.

Attraverso la crittografia end-to-end, i file vengono crittografati non solo durante la trasmissione ma anche durante l’archiviazione.

Questa misura di sicurezza completa garantisce che i dati rimangano inaccessibili a persone non autorizzate, offrendo un senso di tranquillità sia alle aziende che alla loro clientela.

Il servizio non solo fornisce una solida crittografia, ma include anche una gamma di funzionalità su misura per salvaguardare i dati aziendali.

Le caratteristiche degne di nota includono il backup automatico dei dati, la sincronizzazione dei file e il controllo degli accessi. A ciò si aggiunge la interfaccia user-friendly e il design intuitivo.

La crittografia dei file è un processo semplice. Nel browser, gli utenti possono utilizzare facilmente la funzione di trascinamento della selezione, mentre nell’app caricano semplicemente i dati come farebbero con qualsiasi servizio cloud.

Una volta che i file sono stati caricati sulla piattaforma, rimangono accessibili in ogni momento e da qualsiasi dispositivo, offrendo una maggiore flessibilità per scopi aziendali.

Assicurati di non trascurare la promozione in corso, che prevede uno sconto fino al 30% sui suoi due piani, che includono 500 GB e 2 TB di spazio di archiviazione.

Questo prezzo scontato è abbastanza ragionevole, soprattutto se si tiene conto dell’ampia gamma di funzionalità fornite dal servizio.

Queste caratteristiche lo rendono uno degli strumenti più robusti disponibili per la protezione dei dati aziendali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.