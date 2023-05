Piano Voucher: ultime grandi opportunità per la banda larga nelle PMI

Sfruttando il Piano Voucher per la connettività in azienda e scegliendo le offerte del provider Media Communications, per le realtà business è a disposizione un vero e proprio toccasana fatto di velocità, affidabilità e convenienza. La transizione digitale impone infatti il passaggio a soluzioni cloud, comunicazioni VoIP, riunioni in streaming, backup remoti e tutto ciò può essere realizzato soltanto dotando l’azienda di una connessione che al tempo stesso possa offrire capacità sufficienti, affidabilità nel tempo e sostenibilità del prezzo. La soluzione Media Communications è un tappetino rosso disteso per quelle PMI che cercano il miglior viatico per investire nel proprio futuro ad alta velocità, correndo sulle diramazioni della fibra per portare nel mondo prodotti e servizi.

Per comprendere ciò che Media Communications è in grado di mettere a disposizione è importante valutare le singole caratteristiche dell’offerta, così che possa essere chiaro e trasparente il vantaggio di un’opzione di questo rango.

Voucher BUL Business

Il piano Voucher è pensato per offrire un contributo che premia l’investimento virtuoso in linee a banda ultralarga: al crescere delle potenzialità della linea, cresce il voucher a disposizione delle aziende e quindi il vantaggio relativo. Scegliere la qualità delle linee Media Communications significa pertanto attingere al massimo del voucher disponibile, portandosi in casa il massimo del vantaggio economico disponibile.

Queste le caratteristiche dell’offerta Media Communications, che dettagliamo per esplicarne l’importanza nel quadro complessivo del piano Voucher BUL Business:

Internet Velocità fino a 2,5Gbps in download e fino a 1Gbps in upload

Non una velocità normale, insomma, ma un prospetto al di sopra della media. E se la velocità in download è oltremodo importante, quella in upload è tale da fare letteralmente la differenza sotto molti aspetti: tutto quel che è invio, backup e trasmissione dati, infatti, diventa facilmente realizzabile grazie ad un limite di banda ben superiore rispetto a quelli tradizionali di mercato Traffico internet illimitato

Un tempo lo si sarebbe definito “flat”, oggi è facilmente comprensibile con un “all inclusive”: banda, servizi e affidabilità senza costi ulteriori, per avere il meglio della banda con massima trasparenza dei costi e nessun limite di fruizione Indirizzo IP statico (disponibile opzionalmente)

Opzione particolarmente utile per specifiche necessità relative all’individuazione ed all’accesso di particolari device dalla rete esterna Wi-Fi Guest network per offrire l’accesso ad Internet ai propri clienti senza rinunciare alla sicurezza della rete aziendale

Opzione utile per la condivisione della banda con partner, clienti, visitatori e quanti, di passaggio nei pressi degli uffici aziendali, possano necessitare di un accesso senza che si debba giocoforza fornire credenziali utili soltanto a dipendenti e risorse operative.

Telefonia 2 linee telefoniche per effettuare o ricevere 2 chiamate contemporaneamente sul tuo numero di telefono

Una dotazione minima fondamentale, sulla quale costruire un nuovo modo di pensare la telefonia Chiamate illimitate verso telefoni fissi e cellulari nazionali

Nessun costo alla risposta, nessun costo in base al minutaggio, nessun costo e basta: è tutto compreso nell’offerta Internet Numero di telefono aggiuntivo per distinguere le chiamate voce da quelle fax (disponibile opzionalmente)

Opzione utile quando si intende tenere distinti i riferimenti in caso di necessità Centralino virtuale (disponibile opzionalmente)

Opzione sempre più diffusa, per organizzare tanto le chiamate dall’esterno, quanto quelle interne, attraverso numerazioni e collegamenti basati su telefonia VoIP veicolata tramite la banda disponibile Servizi telefonici inclusi

Avvisi di chiamata, chiamate in attesa, trasferimenti di chiamata, DnD, identità chiamante e molto altro ancora su richiesta

Router Wi-Fi 6 Idoneo per la connessione a GPON (Gigabit Passive optical network) e AON (Active Optical Network) WLAN 802.11ax (supporta 802.11b/g/n/ac/ax)

Ossia il best-in-class per quanto concernente la qualità delle connessioni Wi-Fi Tecnologia Beamforming di ultima generazione per individuare automaticamente i dispositivi wireless e generare connessioni mirate altamente efficienti

Particolare capacità delle reti di nuova generazione di segmentare il segnale per utilizzarlo in modo ottimale sui device, anche in movimento Tecnologia MU-MIMO per connessioni multiple più fluide

Caratteristica delle reti per la creazione di connessioni multiple parallele e ridondanti che consentono di ottimizzare il flusso delle trasmissioni di dati Switch Ethernet a due porte

Punto di partenza per la realizzazione di una più ricca e complessa rete interna NAT (Network Address Translation) con configurazione flessibile per la conversione degli indirizzi locali

Per la gestione degli indirizzi IP, a scopi organizzativi e di sicurezza Server DHCP, client DynDNS, UPnP AV Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) integrato per la protezione da accessi non autorizzati

Filtro integrato per la gestione degli accessi dall’esterno, con finalità correlate alla sicurezza dei dati e degli apparati interni Base DECT integrata per 6 telefoni cordless 1 porta a/b (TAE, RJ11) per telefoni analogici, segreteria telefonica e fax Possibilità di ampliamento della rete locale con Wi-Fi Mesh Prevenzione attacchi Denial-of-Service (DoS)

Filtro perimetrale utile all’affossamento dei collegamenti reiterati finalizzati ad attacchi di tipo brute force contro la rete interna Assistenza remota inclusa

Possibilità di avvalersi di assistenza puntuale, competente e continuativa su ogni aspetto relativo alla propria connessione



Si può accedere a piani di connettività di questo rango con una spesa che è minima e con uno sconto che cresce all’aumentare della capacità di banda prescelta. Con un pacchetto “Business 2000” e Internet fino a 2,5Gbps, ad esempio, la spesa è pari a zero per ben 36 mesi; nessun contributo iniziale, nessun costo mensile ulteriore, nessun costo per le chiamate verso fissi e cellulari nazionali. E router di massime performance incluso, al servizio della connettività in ingresso.

Potrebbe sembrare una chimera, invece è il semplice incontro tra un’offerta di qualità ed un voucher oltremodo utile per favorire l’approdo alla banda larga da parte di quell’enorme e fecondo tessuto di PMI italiane che dalla connettività possono ricavare un vero e proprio trampolino verso il futuro. I requisiti per accedere ad una offerta di questo tipo sono semplici:

azienda iscritta al Registro delle Imprese

numero dipendenti inferiori a 250

fatturato massimo di 50 milioni euro/anno

Per sfruttare questa opportunità occorre affrettarsi, poiché tempo e risorse residue andranno presto ad esaurire.

L’estensione al 2023 del Piano Voucher è infatti di per sé già un’eccezione rispetto ai piani iniziali, diventando così un’opportunità per quanti intendono avvalersene ora. Fino ad esaurimento fondi, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023, le PMI italiane possono pertanto attingervi, mettendosi in tasca la possibilità di un risparmio cospicuo a fronte di un investimento dal sicuro ritorno in termini di performance e di opportunità.

Il Piano Voucher prevede che la richiesta del contributo non venga effettuata dalle aziende, ma direttamente dai provider che andranno in seguito ad erogare e fatturare il servizio. Media Communications, inoltre, è disponibile tanto su rete OpenFiber quanto su rete FiberCop, il che consente ad ogni edificio italiano raggiunto da una di queste due reti di poter ambire a questa opportunità. Per avere piena conferma della propria copertura e della possibilità di attingere ad una connessione FTTH, tuttavia, conviene non affidarsi con troppa fiducia ai tool di verifica online poiché spesso parziali o male aggiornati. Per verificare la copertura e procedere con l’ordine si consiglia pertanto di contattare Media Communications, la quale provvede ad espletare tutte le pratiche necessarie per offrire il massimo della banda al minimo del costo, servendo così un servizio d’eccellenza al costo di pochi euro. Una PMI, ovviamente, non potrebbe chiedere di meglio.

In collaborazione con Media Communications