Piattaforma PARI e app IO per bonus e incentivi: addio Click Day?

Del progetto PARI abbiamo fin qui sentito parlare poco, ma le cose sono destinate a cambiare. Realizzata da PagoPA, è la piattaforma digitale che semplifica l’accesso a bonus e incentivi pubblici. Profondamente integrata con l’app IO, è pensata per rendere più facile ottenere contributi (come il Bonus elettrodomestici) da spendere poi presso i commercianti o fornitori di servizi convenzionati.

La piattaforma PARI per bonus e incentivi

Come si legge sul sito ufficiale, permette agli enti di lanciare e gestire le iniziative in modo standard e automatico, così come ai cittadini di aderire attraverso l’applicazione e agli esercenti di chiedere i rimborsi. Sono queste le tre componenti da mettere in rapporto quando si ha a che fare con un sostegno economico.

Alle Pubbliche Amministrazioni è consentito personalizzare i contributi stabilendo budget, requisiti per l’adesione e regole di spesa. Hanno poi a disposizione strumenti di monitoraggio in tempo reale per capire come sta andando la campagna di incentivi.

Per quanto riguarda i cittadini, come anticipato il cuore pulsante dell’esperienza sarà costituito dall’app IO, proprio in questi giorni protagonista in TV con uno spot che in 30 secondi sintetizza alcune delle funzionalità incluse: i documenti digitali con IT-Wallet, i pagamenti e le notifiche di SEND.

Diremo finalmente addio ai Click Day?

Basterà la piattaforma PARI a debellare la piaga dei Click Day che da sempre ammorba il nostro paese? È accaduto di recente anche con il Bonus veicoli elettrici, lasciando a bocca asciutta chi semplicemente non ha avuto tempo per aderire all’iniziativa subito dopo la sua apertura. Insomma, nella corsa all’incentivo ancora oggi chi non è abbastanza veloce rimane escluso.

A proposito del Bonus elettrodomestici che abbiamo citato in apertura, sarà possibile richiederlo a breve. Ancora non c’è una data precisa, ma il via alle domande è atteso entro il mese di novembre. Tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.