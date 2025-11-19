 Piccola ma potente: Soundcore Select 4 Go da 5W + 20h di batteria a 19€ su Amazon
La cassa Soundcore Select 4 Go è un'ottima soluzione, piccola ma potente, per ascoltare musica ovunque: oggi in offerta a 19€ su Amazon.
La cassa Soundcore Select 4 Go è un'ottima soluzione, piccola ma potente, per ascoltare musica ovunque: oggi in offerta a 19€ su Amazon.

Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth ultra portatile per eccellenza, piccola ma potente, che porta la tua musica preferita ovunque. Offre un suono potente da 5W e ha un’autonomia di 20 ore di riproduzione grazie alla sua ampia batteria. Inoltre, è anche galleggiante e resistente, ideale per le escursioni. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 19,99 euro su Amazon, invece di 29,99 euro.

Si tratta di un’ottima soluzione per avere musica per tutto il giorno, senza interruzioni. Questo altoparlante dalle piccole dimensioni offre un grande suono. Perfetto quindi per le gite e i weekend. Da attaccare con un pratico moschettone allo zaino e lasciare che riproduca la musica che ami. Non dovrai preoccuparti di nulla perché è davvero una bomba in quanto a resistenza e longevità.

Infatti, la Soundcore Select 4 Go è IP67. Questo significa che è impermeabile, resistente alla polvere e galleggiante. Potrai immergerla in acqua e lei non andrà a fondo, ma galleggerà continuando a riprodurre la musica. Portala con te anche quando fai sport, lei è pronta a scendere in campo senza problemi. E se ne acquisti un’altra puoi sincronizzare due casse tramite tecnologia TWS per un’esperienza stereo coinvolgente.

Non perdere altro tempo! Questa cassa ha una batteria pazzesca, è resistente e ti permette di portare la tua musica preferita in tasca. Approfitta oggi stesso dell’ottima offerta che trovi su Amazon e che terminerà tra pochissime ore. Ordina subito la Select 4 Go a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un vero e proprio affare imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 nov 2025

Osvaldo Lasperini
19 nov 2025
