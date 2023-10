Piccolo XS è l'alleato in cucina: caffè e bibite da leccarsi i baffi

Metti in cucina un prodotto come Piccolo XS di Krups e vedi come la colazione diventa il pasto preferito di tutti quanti. Oltre ad essere una macchinetta firmata Nescafé bella e funzionale, ha la possibilità di esaudire i desideri e i gusti di tutti i familiari.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Piccolo XS: la macchinetta per il caffè senza intoppi

Potrebbe sembrarti grande ma te lo suggerisce anche il nome, questa macchinetta di Krups per Nescafé è geniale quanto comoda. La puoi mettere dove vuoi in casa e anche in ufficio per una pausa all’insegna del gusto.

Infatti al suo interno carichi capsule di diverso genere che soddisfano anche i più particolari dei gusti. Grazie alle varie lunghezze hai la possibilità di avere espresso ma anche bibite come tè caldi, cioccolate e anche roba più sfiziosa: non ti resta che sperimentare.

Contenitore dell’acqua capiente, vassoio raccogli goccia regolabile e tanta comodità. Sotto puoi mettere sia la tazzina che la tazza senza doverti preoccupare.

A tal punto voglio farti sapere che ha la funzione Hot&Cold. Ciò significa che puoi sia gustarti bibite calde che fredde così anche in estate non fai a meno di una vera e propria delizia.

Non perdere questa occasione e porta a casa Piccolo XS di Krups per Nescafé. Solo su eBay hai la possibilità di farla diventare tua ad appena 59€ quindi non perdere l’occasione. Collegati e aggiungila al carrello.

