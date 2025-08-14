Picks di Instagram per scoprire interessi comuni con gli amici

Instagram non si accontenta più di mostrare foto e Reel. Vuole sapere cosa ci piace davvero. Non solo cosa guardiamo, ma cosa amiamo. E lo vuole fare con Picks, una nuova funzione ancora in fase sperimentale.

Instagram farà scoprire le affinità con gli amici con Pikcs

L’idea è semplice: si selezionano i film preferiti, i libri che hanno cambiato la vita, i giochi che tengono svegli la notte, la musica che accompagna ogni giorno. Instagram analizza queste scelte e mostra quali amici hanno gli stessi gusti. Un modo per scoprire affinità nascoste e dare il via a conversazioni più autentiche.

La funzione è stata scoperta dal reverse engineer Alessandro Paluzzi, noto per scovare funzionalità nascoste prima del loro lancio ufficiale. Secondo gli screenshot da lui condivisi, Picks si presenta come una sorta di “playlist delle passioni“, dove ogni utente può scegliere e salvare i propri preferiti in diverse categorie: film, serie TV, libri, musica, videogiochi.

Instagram poi fa il resto, mettendo in evidenza ciò che si ha in comune con i propri amici. Se due utenti hanno apprezzato lo stesso album o letto lo stesso libro, l’app segnala la corrispondenza, e crea un’occasione spontanea per avviare una conversazione.

Instagram punta tutto sulla conversazione

Adam Mosseri, a capo di Instagram, ha dichiarato che nel 2025 la piattaforma punterà tutto sulla creatività e sulla connessione. Picks sembra rispettare la tabella di marcia. Meno scroll passivo, più interazione reale. L’obiettivo è rendere il consumo di contenuti più sociale, più personale, più coinvolgente.

Ma non tutti sono entusiasti. Dopo il lancio di Mappa di Instagram, molti utenti hanno criticato l’aggiunta di nuove funzioni non richieste. Picks potrebbe seguire lo stesso destino, oppure diventare uno strumento prezioso per riscoprire gli amici sotto una nuova luce.

Un esperimento ancora in incubazione

Al momento, Picks è solo un prototipo interno. Instagram non ha annunciato alcuna data di rilascio, né ha confermato se la funzione arriverà mai. Ma forse sarebbe un peccato, perché in un modo sempre più impersonale, tornare a parlare di passioni condivise potrebbe essere la chiave per rendere i social davvero… social.