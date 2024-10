Pika 1.5 genera video ancora più realistici

Pika Labs ha rilasciato la versione 1.5 del suo modello di generazione video AI. L’aggiornamento si concentra su tre aree chiave: movimenti più realistici, tecniche avanzate di ripresa e una nuova funzione chiamata Pikaffects.

Questo modello viene presentato come il più avanzato fino ad oggi. Apre orizzonti incredibili per chiunque voglia creare video ultra-realistici senza dover padroneggiare strumenti complessi. Con 135 milioni di dollari di finanziamenti raccolti in meno di un anno, Pika Labs è determinata a rendere accessibile la produzione di video di alta qualità.

Pika 1.5: tecniche di ripresa avanzate e Pikaeffects

La grande novità? È Pikaffects, un’opzione che consente di creare video che sfidano le leggi della fisica. È ora possibile applicare alle immagini divertenti effetti visivi, come la torre Eiffel o la statua della libertà che si gonfiano e prendono il volo…

L’aggiornamento porta una buona dose di realismo in più anche nei movimenti umani, che permette di creare animazioni più convincenti di attività come la corsa, lo skateboard e persino il volo.

Se si cerca un’atmosfera più cinematografica, Pika 1.5 introduce tecniche di ripresa avanzate. Le nuove opzioni includono crash zoom, whip pan ed effetti bullet time, dando agli utenti la possibilità di creare riprese dall’aspetto professionale senza possedere attrezzature costose.

Demi Guo, CEO di Pika, ha sottolineato l’attenzione della piattaforma per l’iperrealismo, e ha affermato che la versione 1.5 è la risposta alla crescente domanda di media più realistici generati dall’intelligenza artificiale.

L’aggiornamento è ora disponibile e sia gli utenti gratuiti che quelli a pagamento possono accedere alle nuove funzionalità. Nella galleria sono presenti molti esempi divertenti delle nuove funzioni. Tuttavia, l’azienda ha aumentato il costo del credito per la generazione di clip di cinque secondi a 15, riflettendo la maggiore potenza di calcolo richiesta.

Pika 1.5, una risorsa per le piccole imprese

Sebbene il nuovo modello offra maggiori possibilità creative, vale la pena notare che alcune funzioni della versione 1.0, come la sincronizzazione labiale e gli effetti sonori dell’intelligenza artificiale, restano per ora legate al modello precedente.

Per le piccole imprese tuttavia, questa è una manna dal cielo. Con Pika 1.5 possono creare annunci potenti a costi ridotti. Anche gli insegnanti possono cambiare le tradizionali presentazioni in PowerPoint!