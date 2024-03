Pika Labs presenta gli effetti sonori nei video AI

I video rappresentano il principale mezzo di intrattenimento online, indipendentemente dalla loro durata. Per questo motivo, la richiesta di strumenti capaci di accelerare la creazione di tali contenuti è in costante aumento, anche per produrre materiale unico e coinvolgente. Per fare tutto questo, l’intelligenza artificiale, con strumenti come Pika, è in grado di generare qualsiasi tipo di contenuto: da testo a video, da immagine a video, o da video a video. Tutto ciò è possibile inserendo una parola, una foto, un disegno e molto altro. Oltre alle funzionalità di base, Pika aggiorna costantemente la sua piattaforma, permettendo un lavoro sempre più completo. Tra le novità di questo mese, è stata introdotto una nuova funzionalità che permette di aggiungere gli effetti sonori, per dare ancora più vita al contenuto video generato dall’AI.

Pika arrivano gli effetti sonori

Pika si distingue come una piattaforma ricca di funzionalità che consente di creare video interessanti e di dare vita alle proprie idee con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Nonostante le numerose funzionalità offerte dalla piattaforma, mancava un elemento fondamentale: gli effetti sonori. Tuttavia, questa limitazione sembra essere un ricordo del passato. L’azienda dietro la piattaforma, ha recentemente rilasciato un aggiornamento significativo che colma il divario tra immagini silenziose e immersione uditiva.

Pika introduce la possibilità di aggiungere effetti sonori per i video generati all’interno del suo ecosistema. Questo aggiornamento porta la piattaforma a un nuovo livello, permettendo di rendere i video ancora più realistici e completi, senza la necessità di ricorrere all’uso di altre piattaforme. All’interno di Pika, è ora possibile generare audio e inserire suoni specifici per accompagnare i video. Ma non è tutto: Pika è anche in grado di selezionare e integrare automaticamente gli effetti sonori in base al contenuto del video. Questo offre la possibilità di rendere il video visivamente e acusticamente armonioso e completo, anche in assenza di competenze tecniche o direzione creativa.

L’implementazione degli effetti sonori in Pika rappresenta un semplice aggiornamento delle funzionalità, ma fa sicuramente la differenza nella fase creativa. Inoltre, dimostra l’impegno di Pika nel fornire un’esperienza di creazione di contenuti sempre più completa e coinvolgente. Consentendo ai suoni di far parte della narrazione, i video generati su Pika avranno ora la profondità e il dinamismo associati agli elementi uditivi, sottolineando l’importanza del suono nella creazione di contenuti coinvolgenti e di grande impatto. Tuttavia, il nuovo aggiornamento è attualmente disponibile solo per il piano a pagamento.

Pika il potere dell’Intelligenza artificiale

Pika è indubbiamente una piattaforma valida e completa che, con l’implementazione del suono, raggiunge un livello ancora più interessante. Oltre a questa novità, Pika è comunque uno strumento che, grazie all’intelligenza artificiale, permette di creare video realistici in pochissimo tempo e con qualsiasi stile. Pika, essendo un generatore di video che utilizza l’intelligenza artificiale, è in grado di creare video in base alle istruzioni fornite, traducendo il linguaggio descrittivo in media visivi.

Per permettere a Pika di realizzare il video, è necessario inserire una descrizione dettagliata che includa il tipo di stile, di scena, l’azione e anche il tipo di effetti extra come l’illuminazione, le condizioni meteorologiche e altro ancora. È ovvio che, come per qualsiasi strumento AI, l’input è alla base del lavoro, perché permette all’AI, in questo caso a Pika, di generare un video che soddisfi le richieste e che si presenti realistico, coinvolgente e soprattutto completo di tutti i dettagli in secondo luogo. Come anticipato precedentemente, la particolarità di Pika è anche la possibilità, oltre al testo, di caricare un’immagine di riferimento per l’intelligenza artificiale, aiutando ad allineare il video generato con la visione dell’utente, per incorporare elementi o stili visivi specifici.

Come creare un video su Pika

Pika, con la sua interfaccia intuitiva e l’accesso gratuito, offre la possibilità di familiarizzare con tutte le funzionalità disponibili sulla piattaforma. Nella pratica, per generare un video con Pika, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Accedere al sito di Pika ;

; Selezionare “Try Pika” in alto a destra;

Procedere con “Accedi con Google” o “Accedi con Discord”;

Confermare l’accesso all’account selezionato;

Inserire il proprio input nel campo “Describe your story” in basso;

Selezionare “My Library” accanto a “Explore”;

Attendere la generazione del video.

Dopo una breve attesa, che può variare in base alla complessità della richiesta, il video sarà pronto. A queato punto, è possibile modificarlo o richiedere un’altra prova utilizzando i pulsanti sotto il video: Retry, Reprompt, Edit e Add 4s. In particolare, selezionando “Edit”, è possibile scegliere tra Modify Region, Expand Canvas, Lip Sync e il nuovo aggiornamento Sound Effects.

Una volta che il video è pronto, può essere scaricato utilizzando l’icona nell’angolo in alto sul video. Tutti i video generati da Pika vengono salvati nella libreria personale, permettendo di organizzare, rivedere o modificare i propri contenuti. Infine, è importante ricordare che le funzionalità di Pika si ampliano con i piani a pagamento, che offrono funzionalità extra come l’ultimo aggiornamento dedicato all’inserimento del suono. Tuttavia, essendo Pika un generatore di video AI che offre anche una prova gratuita, è possibile testare senza nessun costo alcune delle funzionalità, se pur con dei limiti.