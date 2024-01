Ping basso, prestazioni alte: gaming ottimizzato con VPN a €2,99 mese

Vuoi un gaming ottimizzato a zero latenza? L’unica soluzione possibile per il tuo gaming è una buona VPN. Attivandola sui tuoi dispositivi ottieni ping basso e prestazioni elevate. Nondimeno, è pieno di questi provider il che potrebbe sembrare allettante per una scelta facile. In realtà non è così vero. Infatti, è importante scegliere in base al risultato che si vuole ottenere. Noi ti consigliamo NordVPN a soli 2,99 euro al mese.

Grazie a questa offerta speciale ottieni un sistema completo in grado di migliorare notevolmente la tua connessione. Con oltre 5900 server di proprietà, NordVPN fornisce una larghezza di banda illimitata che rende stabile e fluido il flusso dati. In questo modo riduci notevolmente il ping e ottieni una maggiore affidabilità per prestazioni elevate in gaming. Fai la prova per 30 giorni e se non sei soddisfatto richiedi il rimborso totale.

VPN e Gaming: un matrimonio necessario

Una buona VPN è necessaria per il gaming online. Si tratta di un matrimonio necessario se vuoi ridurre al minimo eventuali latenze. Attiva NordVPN sui tuoi dispositivi. In questo modo abbassi il ping e alzi le prestazioni. Oltre a ciò hai anche la possibilità di ricreare una “rete locale” sfruttando la tecnologia Meshnet. Scopri di cosa si tratta direttamente dagli esperti di NordVPN:

Meshnet è un modo per accedere in sicurezza ad altri dispositivi, ovunque si trovino. Una volta configurato, Meshnet funziona esattamente come una rete locale (LAN) sicura: connette direttamente i dispositivi. Risulta dunque ideale per le attività che richiedono alta velocità di trasmissione, bassa latenza e un livello di sicurezza avanzato, come la condivisione di file, le collaborazioni di lavoro attive e le intense sessioni di gaming in modalità multiplayer.

In conclusione, NordVPN è la scelta perfetta per chi ama il gaming in modalità multiplayer e ha bisogno di prestazioni elevate. Ti ricordiamo che questa VPN migliora anche la tua sicurezza online. Con un tunnel criptato, anti-malware, anti-tracker e ad-blocker, tutte le tue informazioni sensibili sono al sicuro per una privacy e un anonimato sempre assicurati.

