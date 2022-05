Pinguino De' Longhi: -100€ per l'offerta lancio

C’è un nuovo Pinguino De’ Longhi in circolazione: si chiama Compact ES72 YOUNG e solo per pochi giorni è disponibile su Amazon in offerta lancio con ben 100 euro di sconto. Da 499,99 a 399 euro, insomma, per chi lo fa proprio entro il mese di maggio, approfittando di questo caldo mese che anticipa l’arrivo della prossima Estate.

Pinguino Compact ES72 YOUNG

Si tratta di un condizionatore portatile estremamente silenzioso e potente, di classe energetica A e pensato per offrire il massimo comfort con il minimo dei consumi. La sua funzione di deumidificazione, da sola, è capace di offrire già la percezione di un ambiente ben più gradevole, il che ottempera a quei consigli che l’ENEA ha fornito per l’adozione delle migliori best practice per il risparmio energetico in Estate.

I controlli sono disposti sulla superficie soft touch superiore, dove è disponibile altresì un piccolo incavo per l’alloggiamento del telecomando. L’ingombro è stato notevolmente ridotto e le ruote girevoli consentono di trasportarlo facilmente da una stanza all’altra con semplice spinta. Gli appositi accessori consentono di portare l’aria calda direttamente all’esterno, ottimizzando la resa interna sia in termini di raffrescamento che deumidificazione.

Il Compact ES72 YOUNG è pensato per stanze fino a 60m3 (circa 20 metri quadri di superficie) e funziona sulla base di gas refrigerante R290 (più ecologico rispetto al tradizionale R410A).

L’edizione 2022 è immediatamente disponibile alla consegna, ma solo per chi ne approfitterà subito ci saranno i 100 euro di sconto dell’offerta lancio. Il caldo, invece, arriverà per tutti: anche questo è scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.