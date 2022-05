Pinnacle Studio 25: editor video con uno sconto di 30 euro

L’editing video sta diventando sempre più popolare, soprattutto grazie al potere della condivisione onnipresente sui social network e sulle piattaforme di streaming. Tra i software più conosciuti e dotati di un ottimo rapporto qualità prezzo, c’è sempre stato Pinnacle Studio, ora nella sua versione più aggiornata, ovvero la 25. Per festeggiare il rilascio del nuovo upgrade, la stessa azienda ha quindi deciso di proporre degli sconti esclusivi sul sito ufficiale, così da consentire a chiunque di iniziare ad utilizzare un programma di editing completo e professionale. In particolare, gli sconti vanno da 10 euro e fino ad un massimo di 30 euro, a seconda della versione del software scelta per l’acquisto. Ma quali sono queste versioni e in cosa si differenziano? Scopriamolo subito.

Pinnacle Studio 25: i piani Standard, Plus e Ultimate in sconto per poco tempo

Pinnacle Studio 25 è disponibile in tre piani differenti: Standard, Plus e Ultimate. Ovviamente, tutti dispongono di caratteristiche diverse e ciò si riflette anche sul prezzo finale. Inoltre, anche lo sconto è diverso e va da 10 euro in meno per la versione Standard, fino a 30 euro in meno per quella Ultimate, passando per quella Plus, disponibile invece con uno sconto di 20 euro. I prezzi descritti riguardano ovviamente l’acquisto completo del software, ma gli sconti interessano anche i soli upgrade, nel caso in cui si fosse già in possesso di una versione precedente del programma.

In particolare, la versione Pinnacle Studio Standard, disponibile a 49,95 euro, offre l’accesso a: massima risoluzione video in HD, massimo 6 tracce audio e video, 20 modelli diversi per la masterizzazione su disco con menu per DVD, 2 fotocamere per l’editing multi-camera, registrazione dello schermo, gradazione del colore semplificata, video con schermo diviso, controllo dei fotogrammi chiave e editing audio semplificato.

Il piano Plus invece, oltre ad offrire tutte le caratteristiche di quello Standard, può contare su: 24 tracce audio e video, 50 modelli per la masterizzazione, 4 fotocamere in multi-camera, gradazione del colore base, editing audio completo, modalità fusione e gestione del movimento.

Infine, quella Ultimate, offre: massima risoluzione video in 4K, tracce audio e video illimitate, 100 modelli per la masterizzazione su DVD, 6 fotocamere in multi-camera, gradazione del colore completa, video con schermo diviso e con fotogrammi chiave, gestione movimento con sfocatura mosaico, tracciamento oggetti intelligente, mascheratura video, transizioni semplici, effetti premium, canali alfa, più formati di esportazione e tutto ciò che è offerto anche nei piani Plus e Standard.

