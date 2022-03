Pinnacle Studio 25 Ultimate, risparmia 55€ con l'upgrade

Possiedi una licenza Pinnacle Studio? Questo è il momento adatto per effettuare un upgrade. Il software è uno dei più intuitivi e completi del settore video editing, nonché una validissima alternativa ai programmi più blasonati. Recentemente Pinnacle Studio si è aggiornato alla sua versione 25: per celebrarne il lancio, potrai effettuare l’aggiornamento al piano Ultimate risparmiando ben 55 euro. La promozione è valida soltanto per un periodo di tempo limitato!

Pinnacle Studio 25: le novità

Oltre alle classiche funzionalità che hanno reso Pinnacle Studio uno dei software principali di video editing, la nuova versione ha portato con sé alcune gradite novità, oltre al miglioramento di altre già presenti. Ecco una panoramica.

Tracciamento oggetti intelligente – Modifica in modo più efficiente e risparmia moltissimo tempo con il nuovo Tracciamento oggetti intelligente, il sistema di rilevamento dei movimenti in grado di distinguere le forme per le maschere applicate su oggetti comuni.

– Modifica in modo più efficiente e risparmia moltissimo tempo con il nuovo Tracciamento oggetti intelligente, il sistema di rilevamento dei movimenti in grado di distinguere le forme per le maschere applicate su oggetti comuni. Modalità miscelatura – Improvvisa al momento con le Modalità Fusione e scegli come un clip si combina con un altro, dal creare un effetto di sovrimpressione al fondere aree con maschere o creare leggere sbordature o altri effetti colore ed esposizione.

– Improvvisa al momento con le Modalità Fusione e scegli come un clip si combina con un altro, dal creare un effetto di sovrimpressione al fondere aree con maschere o creare leggere sbordature o altri effetti colore ed esposizione. Funzionalità audio – Riduzione del rumore usando un profilo rumore personalizzato, pitch scaling, mix audio multicanale.

– Riduzione del rumore usando un profilo rumore personalizzato, pitch scaling, mix audio multicanale. Importazione 8K – Importa video 8K per beneficiare di contenuti di qualità impareggiabile con risoluzione notevolmente superiore, colore eccellente e audio incredibile.

– Importa video 8K per beneficiare di contenuti di qualità impareggiabile con risoluzione notevolmente superiore, colore eccellente e audio incredibile. Gruppi di keyframe – Copia e incolla gruppi di fotogrammi chiave negli attributi per duplicare le modifiche in modo efficiente.

– Copia e incolla gruppi di fotogrammi chiave negli attributi per duplicare le modifiche in modo efficiente. Mascheratura video (migliorato) – Converti maschere clip in maschere traccia e viceversa e annida i progetti come risorse nelle maschere pannello. Converti le immagini vettoriali in file raster e usa gli strumenti raster sequenzialmente in qualsiasi ordine fino a che la forma non è completa, senza dover creare ogni volta una nuova forma.

– Converti maschere clip in maschere traccia e viceversa e annida i progetti come risorse nelle maschere pannello. Converti le immagini vettoriali in file raster e usa gli strumenti raster sequenzialmente in qualsiasi ordine fino a che la forma non è completa, senza dover creare ogni volta una nuova forma. Editor di titoli (migliorato) – Assumi un controllo dei tuoi titoli preciso lettera per lettera con l’Editor di titoli ottimizzato che include ora il controllo dei fotogrammi chiave per Dimensioni font e Colore.

– Assumi un controllo dei tuoi titoli preciso lettera per lettera con l’Editor di titoli ottimizzato che include ora il controllo dei fotogrammi chiave per Dimensioni font e Colore. Velocità e prestazioni (migliorato) – I miglioramenti dell’interfaccia utente e le prestazioni e la stabilità ottimizzate ti permettono di focalizzare interamente la tua attenzione sul lato creativo del processo di editing senza bloccarti su dettagli tecnici.

Requisiti per l’update

Non tutti possono accedere alla promozione e ottenere un upgrade a Pinnacle Studio 25 Ultimate risparmiando 55 euro. Soltanto i precedenti proprietari di Avid Studio o Pinnacle Studio 9 e versione superiore hanno diritto a usufruire del prezzo di aggiornamento scontato. Le versioni valide sono: Studio 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

