Pinocchio di Guillermo del Toro da oggi su Netflix

Uscito solo pochi giorni fa sul grande schermo, in alcuni cinema selezionati, il Pinocchio di Guillermo del Toro arriva oggi su Netflix. È a disposizione per lo streaming da parte di tutti gli abbonati, anche dall’estero. Si tratta di una rivisitazione delle avventure del celebre burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi.

Su Netflix il Pinocchio di Guillermo del Toro

Realizzato con la tecnica dello stop motion, il film d’animazione colloca la storia nell’epoca dell’Italia al tempo del fascismo. Tra i doppiatori italiani figurano Ciro Clarizio, Massimiliano Manfredi e Bruno Alessandro. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale pubblicato dalla piattaforma.

A volte le persone hanno paura di quello che non conoscono… Dal regista premiato agli Oscar, Guillermo del Toro, e dall’acclamato genio della stop motion Mark Gustafson, arriva Pinocchio di Guillermo del Toro. Pensavi di sapere tutto su questa storia, ma non è così.

Le prime recensioni del lungometraggio sono ottime, con voti molto alti sia sull’aggregatore Rotten Tomatoes sia su Metacritic, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto. La reinterpretazione del regista omaggia la tradizione di un grande classico, pur portando la narrazione in un periodo storico differente e con una tecnica diversa rispetto a quelle impiegate in passato. Al centro, come sempre, il rapporto tra Geppetto e la sua creazione vivente.

Se ti trovi all’estero, pupi comunque vedere il Pinocchio di Guillermo del Toro in streaming in italiano, senza blocchi o limitazioni di alcun tipo. Puoi connetterti alla piattaforma attraverso il servizio NordVPN (oggi in sconto del 63%).

