Come vedere Pintus @Taormina in streaming

Pintus @Taormina è il nuovo spettacolo del comico italiano, disponibile da oggi per lo streaming su Prime Video. Lo show è stato registrato all’inizio del mese scorso al Teatro Antico della città siciliana, dopo diversi rinvii a causa della pandemia. Puoi guardarlo gratis: tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Prime attivo.

Pintus @Taormina: lo spettacolo è in streaming su Prime Video

Classe 1975, il comico è già presente sulla piattaforma Amazon con altri spettacoli come Pintus @Club (2021), Pintus @Arena (2016) e Pintus @Forum (2014). Ha partecipato anche alla prima edizione di LOL: Chi ride è fuori (2021) ed è il protagonista della serie Before Pintus (2021). Questa la descrizione fornita per il nuovo show.

Pintus @Taormina è lo show di Angelo Pintus andato in scena al Teatro Antico di Taormina. Una continua altalena di emozioni, in cui si ride e ci si emoziona.

La regia è affidata a Roberto Cenci, per la produzione di Showlab. Sul palco con Angelo Pintus salgono diversi ospiti: Francesco Montanari, Malika Ayane e Antonio Mezzancella.

Chi vuol guardare Pintus @Taormina trovandosi all’estero lo può fare senza alcun problema. In che modo? È sufficiente accedere alla piattaforma dopo aver attivato la connessione a uno dei server della Virtual Private Network offerta da NordVPN, oggi in sconto del 63%. Così facendo si ottiene un indirizzo IP italiano utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.