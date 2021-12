Pioggia di sconti su tutti i domini con GoDaddy

La scelta di un dominio è essenziale per un sito. Che si tratti di un nuovo business online o di un blog personale, il nome del sito può essere l'arma vincente per costruire un progetto duraturo e di successo.

Un nome facile da memorizzare e che viene collegato a un particolare servizio o a un logo, può offrire enormi possibilità per quanto riguarda marketing e attività online.

Se trovarne uno libero e adatto alle proprie esigenze non è semplice, anche individuare la piattaforma presso cui acquistarlo è una scelta importante. Al giorno d'oggi, sono diversi i provider che offrono questo tipo di servizio, ma pochi riescono ad abbinare un supporto adeguato a prezzi contenuti.

Se GoDaddy è un servizio già noto per domini e hosting, le offerte che sta proponendo ultimamente lo rendono una delle migliori scelte possibili in tal senso.

Grazie agli sconti del 76% sull'acquisto di un dominio (offerta valida per il primo anno), offre la possibilità di partire con il piede giusto, a prescindere dal tipo di attività o progetto che si vuole avviare.

76% di sconto sull'acquisto di un dominio: come avviare la tua attività online con il piede giusto

GoDaddy è considerato il provider di domini più grande al mondo e, come tale, offre diverse garanzie.

Attraverso un motore di ricerca interno infatti, è possibile effettuare la ricerca domini, scandagliando il web per individuare un nome ancora disponibile. Oltre a ciò, un team di esperti del settore è disponibile per essere contattato dai clienti e per trovare una soluzione che si adatti perfettamente alle loro esigenze.

Ovviamente, GoDaddy non offre solo questo tipo di servizio: si parla anche di hosting, strumenti avanzati per la realizzazione di eCommerce, sistemi di sicurezza per i siti. Di fatto, la piattaforma propone tutto ciò che serve per ritagliarsi un proprio spazio sul web.

In tal senso, la possibilità di cominciare un progetto con un super sconto sul dominio, può essere il primo passo verso il successo.