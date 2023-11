Pioneer DJ DM-40D-BT: MEGA sconto del 42% su Amazon

Le casse Pioneer DJ DM-40D-BT sono attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 42%, rendendole un affare imperdibile per gli amanti della musica e i professionisti del settore. Questi altoparlanti di alta qualità offrono un suono bilanciato e incisivo, grazie all’innovativo amplificatore di classe D e al woofer da 4 pollici caricato su ciascuna unità. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo speciale di soli 116,00 euro.

Pioneer DJ DM-40D-BT: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Ciò che rende davvero uniche le Pioneer DM-40D-BT è la loro versatilità. Con la modalità audio a 2 vie, ottimizzata sia per il DJing che per la produzione musicale, non è più necessario scegliere tra un set di monitor per DJ o per la produzione. Un semplice interruttore consente di passare dalla modalità DJ a quella di produzione, regolando automaticamente le impostazioni DSP per garantire la migliore resa sonora in entrambi i contesti.

La facilità d’uso è un altro punto di forza di queste casse. Dotate di connessioni RCA e mini jack, consentono di collegare una varietà di apparecchiature, tra cui console DJ, mixer, laptop o schede audio. La presa frontale per le cuffie semplifica ulteriormente l’utilizzo, eliminando la necessità di raggiungere il retro degli altoparlanti per regolare il volume.

Inoltre, la presenza della connettività Bluetooth nelle versioni DM‑50D‑BT e DM‑40D‑BT aggiunge un tocco di modernità. Puoi facilmente abbinare il tuo smartphone, dispositivo mobile o PC/Mac per riprodurre brani in modalità wireless, garantendo una connessione senza problemi.

In conclusione, le Pioneer DJ DM-40D-BT sono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni audio di alta qualità e versatilità. Con lo sconto pazzesco del 42% su Amazon, è il momento perfetto per cogliere l’opportunità e migliorare la tua esperienza musicale sia nel DJing che nella produzione. Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquistali al prezzo incredibile di soli 116,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.