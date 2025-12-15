E se la pirateria facesse bene al cinema?

Sembra un paradosso, ma se fosse davvero così? È quanto sostiene uno studio condotto dai ricercatori della Monash University and San Jose State University, intitolato “Avengers assemble! When digital piracy increases box office demand!”. Non accade con tutti i film, ma per alcuni la diffusione non autorizzata di copie tramite i canali della pirateria contribuirebbe ad aumentare il numero dei biglietti staccati al cinema.

Cinema e pirateria: forse non è così deleteria

Per giungere a questa conclusione sono stati presi in considerazione gli incassi al botteghino negli Stati Uniti, incrociati con i dati relativi alle rispettive release pirata di alta qualità, per il periodo compreso tra il 2004 e il 2020. Il risultato è piuttosto sorprendete.

Per i film che fanno della spettacolarità il loro punti di forza principale, ad esempio quelli di azione o con effetti speciali che possono essere goduti appieno solo in sala, lo studio ha stimato un incremento pari al 24,4% provocato dalla distribuzione di copie non autorizzate, tramite streaming illegale o circuiti peer-to-peer. Al contrario, per le pellicole che puntano tutto sulla storia (ad esempio le commedie e i drama), c’è una flessione del 26,6%.

Cosa significa? I ricercatori sostengono che guardare un lungometraggio spettacolare sui propri dispositivi, anche se piratato, può avere una conseguenza simile a quella dei trailer, spingendo gli spettatori verso i cinema. Invece, quando il grande schermo non rappresenta un valore aggiunto (se la trama è preponderante), questo potrebbe trasformarsi in un danno economico per il settore. Questa la considerazione di Wendy Bradley, co-autrice dello studio.

La nostra ricerca dimostra che la pirateria digitale non danneggia tutti i film allo stesso modo. Guardare una copia pirata può convincere le persone che il vero valore del film deriva dall’esperienza cinematografica condivisa, non solo dalla storia, e incoraggiarle a guardarlo al cinema. Al contrario, i film basati sulla trama sono più vulnerabili perché la pirateria è un sostituto migliore delle visite al cinema.

Utilizzando lo stesso metodo d’indagine, lo stesso team potrebbe concentrarsi sugli effetti della pirateria in altri contesti. Quello relativo allo streaming, ad esempio, ma anche sui videogiochi.