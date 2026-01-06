Più acquisti e meno spendi su Amazon Haul: offerte a partire da 0,99€

Amazon Haul ti sta regalando un’opportunità incredibile da prendere al volo immediatamente. Grazie alla nuova promozione, più acquisti e meno spendi su tantissime offerte a partire da soli 0,99 centesimi. Cosa stai aspettando? In pratica, se acquisti prodotti per 20 euro ottieni subito uno sconto del 5%, ma se acquisti per 30 euro ottieni subito uno sconto del 10%.
Set di 2 spugne e 4 strumenti per il trucco a soli 2,45 euro!
Set di 23 cacciaviti a cricchetto con impugnatura a sgancio rapido a soli 8 euro!
Set di 23 cacciaviti a cricchetto con impugnatura a sgancio rapido, chiave per trapano, strumenti di riparazione fai da te per tutti i lavori, con custodia
Cintura regolabile in vita regolabile con fibbia a soli 1,39 euro!
Set di 115 cacciaviti di precisione per la casa, kit di riparazione per telefono, computer, orologio, console, occhiali, elettronica
Statua pensatore decorativa per libreria a soli 1,84 euro!
Statua pensatore decorativa per libreria, arte astratta che legge pensatore, scultura estetica, moderna decorazione per la casa per soggiorno, ufficio, mensole, tavolino da caffè, scrivania (bianco)
Set di 6 pennelli esfolianti in silicone a doppia faccia a soli 1,27 euro!
Set di 6 pennelli esfolianti in silicone a doppia faccia, per una pulizia morbida della pelle e delle labbra, colori assortiti
Calzini da uomo alla caviglia in cotone a soli 2,21 euro!
Calzini da uomo alla caviglia in cotone tinta unita a coste classico puro Argyle per uomo novità Happy Size 9-12, 3 paia – argyle, 8-12
Mini telescopio monoculare a soli 2,62 euro!
Mini telescopio monoculare, 2000 x 25 telescopi ottici a fuoco monoculare per eventi sportivi, concerti, campeggio, ambito, viaggi
Supporto per tablet a collo di cigno a soli 6,32 euro!
Supporto per tablet a collo di cigno per letto e scrivania, supporto regolabile a 360° con morsetto per telefono, pad, ereader, registrazione, lettura, riprese, supporto per dispositivi da 7,9 a 10
Set di cacciaviti 25-in-1 a soli 2,07 euro!
Supporto per telefono pieghevole per scrivania, angolo di visione regolabile, supporto per dispositivi elettronici portatili, telefono cellulare universale, nero
Porte usb multiple per pc docking station hub usb c to usb a soli 5,69 euro!
Hub USB C 3.0-4 in 1,Porte usb multiple per pc docking station hub usb c to usb，Adattatore hub typec con 1 USB 3.0 & 3 USB 2.0 Tipo C Hub，per Laptop MAC, Chiavetta USB, Altro Dispositivo Type C.
20 ganci a forma di Q con fibbia di sicurezza a soli 2,21 euro!
20 ganci a forma di Q con fibbia di sicurezza, adatti per luci esterne a corda, ganci da soffitto, per appendere decorazioni natalizie, campanelli a vento, mangiatoie per uccelli, piante in vaso
Set di portapunta magnetici a soli 3,15 euro!
Set di portapunta magnetici, lega, punte magnetiche con anelli magnetici, 3 pezzi
Collettore di polvere di perforazione a soli 2,62 euro!
Collettore di polvere di perforazione, punta da trapano Accessori Copertura protettiva