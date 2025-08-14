 Più Giga per le tue vacanze: con questa offerta Iliad hai 25 GB EXTRA in Europa
Nuova tarifffa TOP 250 PLUS: a 9,99 euro al mese, Iliad offre chiamate e SMS illimitati, più 250 GB in Italia e 25 GB extra per navigare in Europa.
Telecomunicazioni
Nuova tarifffa TOP 250 PLUS: a 9,99 euro al mese, Iliad offre chiamate e SMS illimitati, più 250 GB in Italia e 25 GB extra per navigare in Europa.

Estate significa libertà: viaggi, connessioni veloci e zero pensieri. Se non vuoi restare mai a secco di Giga, Iliad ha la tariffa che fa al caso tuo: TOP 250 PLUS, infatti, offre chiamate e SMS illimitati, 250 GB (anche in 5G) e ben 25 GB extra da utilizzare in Europa, per navigare senza pensieri anche durante le vacanze. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese, per sempre, senza vincoli né rincari o rimodulazioni sul lungo periodo.

Attiva Iliad TOP 250 PLUS online

TOP 250 PLUS: tutti i dettagli

La tariffa TOP 250 PLUS di Iliad è pensata per chi non vuole rinunciare alla connessione a casa così come in viaggio. In Italia, hai a disposizione ben 250 GB con 5G incluso (per dispositivi compatibili e aree coperte). In più, l’offerta comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani. In Europa, hai ben 25 GB di traffico dedicato in roaming, più il resto dei vantaggi della tariffa.

Per chi ha amici e parenti oltre i confini europei, Iliad ha incluso nella sua offerta anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. Come da filosofia Iliad, l’offerta è trasparente, senza vincoli e senza alcuna rimodulazione prevista. Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro (una tantum), ma nel canone mensile sono già compresi:

  • Hotspot gratuito
  • Segreteria telefonica
  • Controllo del credito residuo
  • Servizio “Mi richiami”
  • VoLTE per chiamate cristalline
  • Nessuno scatto alla risposta

Iliad, TOP 250 PLUS a 9,99 euro

Per ottenere la nuova promozione TOP 250 PLUS, puoi attivare un nuovo numero Iliad oppure richiedere la portabilità del tuo numero in pochissimi clic. Nessuna burocrazia e riceverai la tua SIM direttamente a casa tua.

Con TOP 250 PLUS, Iliad propone un’offerta pensata per chi vuole tanti giga, chiamate illimitate, 5G incluso e libertà totale anche fuori dai confini italiani. A 9,99 euro al mese per sempre, è la soluzione perfetta per le tue vacanze: attivala online in pochi minuti, ma affrettati perché l’offerta scadrà a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2025

14 ago 2025
