Più Giga per le tue vacanze: con questa offerta Iliad hai 25 GB EXTRA in Europa

Estate significa libertà: viaggi, connessioni veloci e zero pensieri. Se non vuoi restare mai a secco di Giga, Iliad ha la tariffa che fa al caso tuo: TOP 250 PLUS, infatti, offre chiamate e SMS illimitati, 250 GB (anche in 5G) e ben 25 GB extra da utilizzare in Europa, per navigare senza pensieri anche durante le vacanze. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese, per sempre, senza vincoli né rincari o rimodulazioni sul lungo periodo.
TOP 250 PLUS: tutti i dettagli
La tariffa TOP 250 PLUS di Iliad è pensata per chi non vuole rinunciare alla connessione a casa così come in viaggio. In Italia, hai a disposizione ben 250 GB con 5G incluso (per dispositivi compatibili e aree coperte). In più, l’offerta comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani. In Europa, hai ben 25 GB di traffico dedicato in roaming, più il resto dei vantaggi della tariffa.
Per chi ha amici e parenti oltre i confini europei, Iliad ha incluso nella sua offerta anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. Come da filosofia Iliad, l’offerta è trasparente, senza vincoli e senza alcuna rimodulazione prevista. Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro (una tantum), ma nel canone mensile sono già compresi:
- Hotspot gratuito
- Segreteria telefonica
- Controllo del credito residuo
- Servizio “Mi richiami”
- VoLTE per chiamate cristalline
- Nessuno scatto alla risposta
Per ottenere la nuova promozione TOP 250 PLUS, puoi attivare un nuovo numero Iliad oppure richiedere la portabilità del tuo numero in pochissimi clic. Nessuna burocrazia e riceverai la tua SIM direttamente a casa tua.
Con TOP 250 PLUS, Iliad propone un’offerta pensata per chi vuole tanti giga, chiamate illimitate, 5G incluso e libertà totale anche fuori dai confini italiani. A 9,99 euro al mese per sempre, è la soluzione perfetta per le tue vacanze: attivala online in pochi minuti, ma affrettati perché l’offerta scadrà a breve!