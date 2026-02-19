 Pixel 10a è già al prezzo minimo garantito su Amazon
Il nuovo smartphone Google Pixel 10a è già disponibile su Amazon: prenotalo ora e ricevilo al day one, al prezzo minimo garantito.
Appena annunciato, Pixel 10a è già disponibile su Amazon. Il nuovo smartphone Google è in preordine al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, se da qui al lancio di inizio marzo ci sarà uno sconto, verrà applicato in automatico. Scegli il taglio di memoria e la colorazione che preferisci. Se stai cercando un modello destinato a durare nel tempo, è quello giusto.

Integra un display da 6,3 pollici con luminosità di picco migliorata e Gorilla Glass 7i, il processore Tensor G4, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, telaio in alluminio, certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh con autonomia oltre 30 ore. La più grande novità nel design è l’addio al camera bump: ora il retro è completamente piatto. Un altro grande vantaggio è rappresentato dai 7 anni di aggiornamenti garantiti per Android, patch di sicurezza e funzionalità. Non manca ovviamente l’intelligenza artificiale con Gemini e tante altre caratteristiche, alcune delle quali esclusive. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Come anticipato, puoi ordinare Pixel 10a già ora al prezzo minimo garantito. Ecco le due versioni e le quattro colorazioni in vendita, quella rossa è una new entry.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari e assicurando la consegna gratuita direttamente a casa tua al day one di inizio marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 feb 2026

Davide Tommasi
19 feb 2026
