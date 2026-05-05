Pixel 11 con meno RAM del predecessore per la crisi della RAM

Il prossimo Pixel potrebbe essere un passo indietro rispetto al precedente, almeno sul fronte della RAM. Secondo le specifiche trapelate da MysticLeaks, il Pixel 11 base potrebbe partire con 8 GB di RAM invece dei 12 GB del Pixel 10. I modelli Pro, Pro XL e Pro Fold potrebbero avere una configurazione base da 12 GB, rispetto ai 16 GB attuali. Le versioni da 16 GB resterebbero disponibili, ma probabilmente a un prezzo più alto.

È l’effetto concreto della crisi della RAM che abbiamo raccontato nelle scorse settimane. I produttori di memoria coprono solo il 60% della domanda, le nuove fabbriche producono HBM per i data center AI invece di DRAM per smartphone, e la carenza potrebbe durare fino al 2030.

La crisi della RAM colpisce tutti

Google non è sola. Samsung sta alzando i prezzi. Le console portatili costano di più. Persino i Raspberry Pi risentono della carenza. Quando la DRAM scarseggia, tutto ciò che contiene un chip di memoria diventa più costoso o meno potente, o entrambe le cose.

Per Google, offrire una configurazione base con meno RAM è un modo per contenere i prezzi senza assorbire interamente l’aumento dei costi dei componenti. Per gli utenti, però, significa che un Pixel 11 da 8 GB potrebbe mostrare i suoi limiti, soprattutto con le funzioni di intelligenza artificiale che girano sul telefono e che, come quelle basate su Gemini Nano, fanno un uso intensivo della memoria.

Il paradosso è evidente: più l’intelligenza artificiale consuma memoria nei data center, meno ne resta sui dispositivi degli utenti.