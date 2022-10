Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono già su Amazon (update)

L’evento di presentazione per Pixel 7 e Pixel 7 Pro è fissato per questo pomeriggio, ma incredibilmente, i due nuovi smartphone Google sono già spuntati su Amazon in preordine. Di fatto, possiamo affermare che lo store ha rotto l’embargo, svelando le loro caratteristiche e i prezzi.

Amazon ha già messo online Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Va precisato che al momento non risulta ancora possibile aprire le singole schede dei prodotti né inserirli nel carrello per completare l’ordine. Le informazioni relative alle specifiche tecniche però ci sono e vanno a confermare quelle riportate dalle ultime voci di corridoio. Di seguito uno screenshot della pagina Amazon in questione.

Apprendiamo dunque che il prezzo di partenza per Pixel 7 è 649 euro, mentre quello fissato per Pixel 7 Pro è 899 euro. Entrambi i modelli condividono le colorazioni Nero ossidiana e Bianco ghiaccio, mentre per il primo è esclusiva quella Verde cedro e per il secondo Grigio verde. Le consegne prenderanno il via la prossima settimana, giovedì 13 ottobre.

I due nuovi smartphone Google ospitano sotto la scocca il processore Tensor G2 progettato internamente dal gruppo di Mountain View oltre al chip di sicurezza Titan M2. A livello di funzionalità, i dettagli svelati fanno riferimento alle tecnologie Real Tone e Cinematic Blur per il comparto foto/video. Il fratello maggiore è inoltre dotato di teleobiettivo 5x con zoom ad alta definizione 30x. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Android 13, con garanzia di ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati da bigG durante i prossimi anni.

Aggiornamento (06/10/2022, 9.50): premendo sul pulsante Preordine, Aggiungi al carrello è già possibile inserire i prodotti nel carrello e portare a termine correttamente l’acquisto. Come scritto in precedenza, la consegna è garantita al day one del 13 ottobre.

Aggiornamento (06/10/2022, 11.45): qualcuno dev’essersi accorto dell’errore, la pagina Amazon che fino a poco fa ospitava il preordine di Pixel 7 e Pixel 7 Pro mostra ora il modello Pixel 6a.

