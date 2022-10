Google Pixel 7: specifiche complete degli smartphone

Mancano tre giorni all’evento organizzato da Google per annunciare i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, insieme al Google Watch. Un operatore telefonico taiwanese ha pubblicato le specifiche complete dei due smartphone che potranno essere ordinati dal 6 ottobre. Alcune immagini dello smartwatch sono state invece pubblicate da un noto leaker e per errore da Amazon in Germania.

Pixel 7 e Pixel 7 Pro: specifiche complete

Le principali differenze tra Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono rappresentate dallo schermo, dal numero di fotocamere posteriori e dalla dotazione di RAM. Entrambi integreranno il nuovo processore Google Tensor G2. Il Pixel 7 avrà uno schermo AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate fino a 90 Hz, 8 GB di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1, fotocamera frontale da 10,8 megapixel fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel, batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 30 Watt e ricarica wireless.

Il Pixel 7 Pro avrà invece uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 3120×1440 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, 12 GB di RAM, una terza fotocamera posteriore da 48 megapixel con zoom ottico 5x e una batteria da 5.000 mAh. Le altre specifiche sono comuni ai due modelli: connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, LTE e 5G, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo e porta USB Type-C. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 13.

Google Pixel Watch: immagini

Le immagini del Google Watch svelano il design e alcune funzionalità dello smartphone, molte delle quali sviluppate dal team di Fitbit. Il dispositivo verrà offerto con diversi tipi di cinturino e nelle versioni WiFi e LTE.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore Exynos 9110, 1,5 o 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Questi i prezzi previsti per l’Europa: 379,00 euro (WiFi) e 419,00 euro (LTE).