Prime Day fa crollare il prezzo di Google Pixel 7

Tra gli smartphone Android più apprezzati dell’ultimo periodo, il Google Pixel 7 è protagonista oggi uno sconto di 120 euro rispetto a listino ufficiale in occasione del Prime Day, con la sua particolare colorazione Verde Cedro. È quella visibile nelle immagini qui allegate.

Google Pixel 7 a -120 euro: l’affare del Prime Day

Diamo uno guardo alle scheda delle specifiche tecniche per capire quali sono i suoi principali punti di forza: display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel (90 Hz, Gorilla Glass Victus), processore Tensor G2, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50+12 megapixel (wide+ultrawide) con LDAF, sensore frontale da 10,8 megapixel, porta USB Type-C 3.2, supporto dual SIM (anche eSIM), altoparlanti stereo, tre microfoni, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68, lettore di impronte digitali, batteria da 4.355 mAh con ricarica rapida. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare Pixel 7 nella tinta Verde Cedro al prezzo finale di 529 euro invece di 649 euro come da listino, con uno sconto di 120 euro. La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita a domicilio. C’è anche la variante Pixel 7 Pro a 759 euro invece di 899 euro nella colorazione Grigio Verde.

È una delle offerte che anticipano il Prime Day al via domani (11 e 12 luglio), un evento riservato agli abbonati Prime. Chi ancora non lo ha fatto, può iniziare subito il mese di prova e godere di tutti i benefici della sottoscrizione senza alcuna spesa.

