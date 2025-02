Pixel 7a crolla a 279€: lo smartphone di Google è un AFFARE

Ecco qui una segnalazione veloce per l’offerta di Amazon che sta proponendo Google Pixel 7a al prezzo stracciato di soli 279 euro. Si tratta della colorazione Bianco ghiaccio, quella visibile nell’immagine di apertura, dall’aspetto elegante e minimalista. Non sappiamo fino a disposizione. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora.

Google Pixel 7a: la super offerta di Amazon

Il telefono non ha certo bisogno di presentazioni. È stato progettato dal gruppo di Mountain View con l’obiettivo dichiarato di mettere a disposizione degli utenti ciò che di meglio ha da offrire il mondo Android, con accesso a Play Store per il download delle applicazioni e aggiornamenti garantiti per i prossimi anni. A livello di specifiche tecniche integra un display Full HD+ da 6,1 pollici così da risultare adatto anche a chi preferisce le dimensioni compatte. Sotto la scocca trovano posto il processore Tensor G2 realizzato internamente da bigG, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, le fotocamere posteriori da 64 e 13 megapixel e la batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella pagina dedicata.

Al prezzo di soli 279 euro, Pixel 7a è davvero imperdibile, soprattutto per chi è legato all’esperienza stock (pulita, senza pesanti personalizzazioni) assicurata dalla gamma di smartphone a marchio Google. Lo sconto è applicato in automatico, non devi attivare coupon o inserire codici promozionali.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratuita prevista direttamente a casa tua. Verifica le tempistiche aggiornate in tempo reale nella scheda completa: potrebbe andare a ruba e risultare sold out.