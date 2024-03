Pixel 7a, che affare: lo smartphone Google al MINIMO STORICO

In questo momento puoi mettere nel carrello lo smartphone Google Pixel 7a e approfittare del risparmio di 130 euro sul listino ufficiale. Oggi il suo prezzo scende al minimo storico. È merito di Amazon, che ha dato il via alla Festa delle Offerte di Primavera, offrendo agli acquirenti l’opportunità di acquistare articoli di ogni categoria a prezzi scontati.

Risparmia 130 euro su Google Pixel 7a

Il sistema operativo è ovviamente Android con accesso senza limitazioni a Google Play per il download delle app. Tra le specifiche tecniche trovano posto il display OLED da 6,1 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, il processore Tensor G2 con coprocessore Titan M2 di sicurezza, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamere posteriori da 64 e 13 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività senza fili, supporto Dual SIM, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo e batteria da 4.385 mAh con ricarica rapida e wireless. Tutto questo senza dimenticare i cinque anni di aggiornamenti garantiti. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo di soli 379 euro, con lo sconto di 130 euro sul listino, lo smartphone Google Pixel 7a non è mai stato così conveniente. Il caricatore è incluso. Scegli la colorazione che preferisci tra Grigio antracite, Celeste e Bianco ghiaccio, la spesa non cambia. La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani.

Fino al 25 marzo, Amazon celebra la bella stagione con la Festa delle Offerte di Primavera. Visita la pagina amazon.it/springdealdays e trova l’affare giusto per te: per partecipare all’evento non è richieso l’abbonamento Prime.