Pixel 8 Pro: il bundle è già in sconto (-229€)

Nemmeno il tempo di iniziare il preordine e Pixel 8 Pro è già in sconto su Amazon. L’offerta riguarda il bundle che include il nuovo smartphone di Google e gli auricolari wireless Pixel Buds Pro. Insieme, grazie all’offerta in corso, sono proposti con un risparmio di ben 229 euro rispetto al listino ufficiale. Davvero niente male.

-229 euro per il bundle con Pixel 8 Pro e Pixel Pro Buds

Pixel 8 Pro è il top di gamma assoluto dell’ambito Android, dotato al lancio della nuova versione 14 del sistema operativo e con ben sette anni di supporto garantito: tra aggiornamenti e patch di sicurezza si arriverà fino al 2030. Tra le sue specifiche tecniche vale la pena segnalare la presenza del chip Tensor G3 progettato internamente dal gruppo di Mountain View e di un comparto fotografico potenziato dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda invece le cuffie, sono state progettate da bigG per garantire una qualità senza compromessi sia durante l’ascolto della musica che nelle chiamate. Tutti i dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

A conti fatti, l’offerta di Amazon regala Pixel Buds Pro a coloro che scelgono di effettuare il preordine di Pixel 8 Pro. Ricordiamo che gli auricolari wireless di Google stanno per ricevere un aggiornamento che introdurrà molte nuove caratteristiche, gran parte delle quali basate sull’intelligenza artificiale.

È possibile scegliere fra le tre colorazioni dello smartphone: Azzurro cielo, Grigio creta e Nero ossidiana. In tutti i casi, il prezzo del bundle non cambia, è sempre 1.099 euro, in sconto di 229 euro rispetto al listino. La consegna sarà immediata e gratuita nel giorno di uscita, il 12 ottobre.

