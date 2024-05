Risparmia 285€ su Pixel 8 Pro: il MAXI SCONTO di Amazon

Non c’è descrizione più sintetica per Pixel 8 Pro di “il riferimento per gli smartphone Android top di gamma”: oggi può essere tuo con uno sconto record di 285 euro che taglia il prezzo di listino, portandolo al suo minimo storico. Passiamo in rassegna i suoi principali punti di forza con un veloce riepilogo.

Pixel 8 Pro: l’affare di oggi a -285 euro

Progettato da Google per offrire un’esperienza priva di compromessi da ogni punto di vista, integra un display Super Actua da 6,7 pollici con pannello OLED LTPO, risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2, 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X, 128 GB di memoria interna di categoria UFS 3.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 10,5 megapixel, altoparlanti stereo, tre microfoni, supporto all’audio spaziale, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, sblocco con il volto e batteria da 5.050 mAh con ricarica rapida. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Un valore aggiunto è quello che garantisce ben sette anni di aggiornamenti sia per il sistema operativo Android che per le patch di sicurezza. Tutto questo nel design di Pixel 8 Pro, curato nei minimi dettagli. Oggi puoi essere tuo con uno sconto di 285 euro sul listino ufficiale, al prezzo finale di 814 euro (invece di 1.099 euro). La colorazione è Nero ossidiana, quella visibile nell’immagine di apertura e in quella qui sotto.

Se effettui subito l’ordine lo riceverai direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari.