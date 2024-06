Pixel 8 in SCONTO di 250€: devi solo applicare questo codice

Oggi puoi approfittare dello sconto di 250 euro su Amazon per Pixel 8, lo smartphone Google di ultima generazione con in meglio dell’ecosistema Android. Devi solo applicare il codice PIXEL50 che trovi nella scheda del prodotto e scegliere la colorazione che preferisci tra Nero ossidiana, Grigio verde e Rosa.

Amazon taglia il prezzo dello smartphone Pixel 8

Sono garantiti almeno sette anni di aggiornamenti per sistema operativo, sicurezza e nuove funzionalità. Ecco le specifiche tecniche più importanti, per conoscere tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione.

Display Actua da 6,2 pollici (OLED, 2400×1080 pixel e aggiornamento fino a 120 Hz);

processore Tensor G3 con chip di sicurezza Titan M2;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e IA;

selfie camera frontale da 10 megapixel;

supporto Dual SIM, NFC, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

altoparlanti stereo, tre microfoni, audio spaziale, lettore di impronte sotto lo schermo;

certificazione IP68;

batteria da 4.575 mAh con ricarica rapida e wireless.

Grazie all’offerta di oggi, lo smartphone Google Pixel 8 è in vendita al prezzo di soli 549 euro invece di 799 euro come da listino, con uno doppio sconto: a una prima riduzione della spesa pari a 200 euro applicata in automatico se ne aggiunge un’altra da 50 euro che puoi ottenere attivando il codice PIXEL50 che trovi nella scheda del prodotto.

Come già scritto, puoi scegliere liberamente tra le colorazioni Nero ossidiana, Grigio verde e Rosa quella che preferisci, la spesa non cambia. È venduto e spedito da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo se effettui l’ordine in questo momento.