Pixel 8a a -150€ e sei OK per 7 anni: l'offerta è su Amazon

L’offerta di Amazon in corso propone Pixel 8a di Google con uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale. È un affare da cogliere al volo se stai cercando il tuo nuovo smartphone Android e ne desideri uno che possa durarti nel tempo, grazie alla garanzia di poter ricevere aggiornamenti del sistema operativo e delle funzionalità per ben 7 anni seguenti al lancio.

Il Pixel 8a di Google a -150€ è un affare d’oro

Inoltre, è perfetto se preferisci i dispositivi dalle dimensioni compatte, grazie al suo display Actua da 6,1 pollici in alta risoluzione. Sotto la scocca batte il cuore pulsante rappresentato dal processore Tensor G3 affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M2, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. Sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 64 megapixel. Ancora, ci sono la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, i moduli NFC e GPS, il lettore di impronte digitali e una batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella pagina dedicata al telefono.

Hai anche la possibilità di scegliere fra le tre colorazioni disponibili ovvero Nero ossidiana, Grigio creta e Azzurro cielo. La spesa non cambia, c’è sempre lo sconto di 150 euro sul listino applicato in automatico, portando lo smartphone Google Pixel 8a al prezzo di soli 399 euro (invece di 549 euro).

È venduto e spedito da Amazon, se lo compri ora arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, ma potrebbe far gola a molti: approfittane prima di un sold out quasi inevitabile.