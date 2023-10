Pixel Buds Pro, la nuova generazione degli auricolari

Il tris di novità al debutto oggi nel catalogo di prodotti a marchio Google si completa con l’evoluzione di Pixel Buds Pro. Insieme a Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2, gli auricolari wireless vanno a formare l’ecosistema mobile ideato dal gruppo di Mountain View per rispondere a ogni esigenza dell’utente. Non chiamatele cuffiette, sono molto di più.

Non i soliti auricolari wireless: Pixel Buds Pro

L’esperienza offerta beneficia di un’iniezione di intelligenza artificiale e del supporto a tecnologie avanzate come Bluetooth Super Wideband. Quest’ultima aumenta in modo significativo la banda impiegata per il segnale audio, con benefici in termini di qualità e fedeltà. Migliora inoltre la tecnologia Clear Calling dedicata alla cancellazione del rumore.

Conversation Detection si occupa invece di interrompere la riproduzione della musica, abilitando la Transparency Mode, quando chi li indossa inizia a parlare, evitando dunque di interagire con gli altri senza doverli togliere dalle orecchie.

Sempre in tema di connettività Bluetooth, è stata ridotta ulteriormente la latenza, così da andare incontro alle esigenze degli appassionati di gaming che non accettano compromessi su questo fronte. Ancora, il software in dotazione è in grado di fornire suggerimenti utili a evitare danni all’udito sul lungo periodo, sulla base delle proprie routine e abitudini.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con due colorazioni inedite: Bay e Porcelain. Come visibile nell’immagine qui sotto, si abbinano a quelle degli smartphone e dello smartwatch appena presentati.

Infine, la disponibilità: l’evoluzione di Pixel Buds Pro è in preordine da oggi, anche sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 249 euro. La vendita partirà poi il 12 ottobre.

Il lancio dei nuovi auricolari wireless di Google coincide con il debutto di una nuova applicazione dedicata su ChromeOS. Così, è possibile sfruttarne appieno tutte le funzionalità e caratteristiche quando si utilizza un computer della linea Chromebook.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.