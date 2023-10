Pixel Watch 2: lo smartwatch WearOS secondo Google

Non solo Pixel 8 e Pixel 8 Pro: c’è anche Pixel Watch 2 tra i protagonisti dell’evento organizzato oggi da Google per annunciare le novità del suo catalogo prodotti. Un’evoluzione per lo smartwatch WearOS di bigG, progettato con l’obiettivo di fornire all’utente informazioni

personalizzate a proposito di salute, fitness, sicurezza e produttività.

Tutto su Pixel Watch 2: design, specifiche, prezzo e uscita

Nessuno stravolgimento in termini di design, ma a livello di componentistica trova posto qualche aggiunta. Tra queste, un processore quad core più veloce e il sensore di rilevazione della frequenza cardiaca a multipropagazione che, attraverso il supporto dell’IA, elabora e trasmette dati biometrici e relativi all’attività fisica, grazie anche all’esperienza di Fitbit su cui ora può contare il gruppo di Mountain View.

Tra le funzioni integrate, quelle relative a monitoraggio del sonno, notifiche per tachicardia o bradicardia e indicatori del livello di recupero giornaliero. Inoltre, la caratteristica battezzata Risposta del corpo e il sensore per la temperatura cutanea, consentono un’efficace gestione dello stress.

Non mancano ovviamente i servizi di bigG come Assistente Google, Gmail, Calendario e molti altri, accessibili direttamente dal polso. La cassa è in alluminio riciclato al 100% e la batteria arriva a 24 ore di autonomia con display sempre attivo (ricarica sufficiente per 12 ore in 30 minuti).

Pixel Watch 2 di Google è già in vendita al prezzo di 399 euro nella versione Wi-Fi, anche attraverso lo store ufficiale Amazon del brand. Il preordine inizia oggi e le consegne sono previste per il 12 ottobre. L’ultimo annuncio di giornata riguarda la nuova generazione degli auricolari Pixel Buds Pro (da 249 euro).

L’obiettivo di bigG è quello di dar vita a un ecosistema mobile evoluto che possa accompagnare l’utente in ogni momento, facendo leva su una sinergia tra componenti hardware e software, potenziando il risultato con l’intelligenza artificiale. Chiudiamo con le parole di Michiel van Eldik (VP, Partnership Device & Services, EMEA).

Combinando il meglio di hardware e software, con l’intelligenza artificiale al centro, i nostri nuovi prodotti aiutano a semplificare la vita quotidiana e ottenere di più durante la giornata.

… articolo in aggiornamento

