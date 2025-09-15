 Pixel 10 e 9: Scam Detection anche per le app di messaggistica
La tecnologia Scam Detection dei Google Pixel entrerà in azione anche per bloccare le truffe sulle applicazioni delle terze parti.
Sicurezza Informatica App e Software
Google

Un aggiornamento in fase di distribuzione per Android System Intelligence sugli smartphone della gamma Pixel 10 (forse in arrivo anche per le generazioni precedenti) introduce la Scam Detection per le applicazioni di messaggistica delle terze parti. Vale a dire che la tecnologia potrà aiutare gli utenti a evitare truffe e frodi di vario tipo veicolate attraverso WhatsApp, Signal e così via. Vediamo di cosa si tratta e perché potrebbe tornare molto utile.

Un’espansione per Scam Detection su Google Pixel

La funzionalità troverà posto tra le impostazioni, dove potrà essere attivata oppure disattivata. Più precisamente, all’interno di Impostazioni, Sicurezza e privacy, Più sicurezza e privacy. Al momento non risulta ancora disponibile. Lo screenshot qui sotto è stato pubblicato dalla redazione del sito Android Authority.

La funzionalità Scam Detection dei Google Pixel funzionerà con le app di messaggistica delle terze parti

La descrizione è piuttosto chiara: recita La Scam Detection ti avvisa a proposito di attività sospette che potrebbero mettere a rischio il tuo dispositivo e i tuoi dati, specificando poi che questo impiego nel dettaglio permette di Ottenere avvisi in merito a presunte truffe nelle notifiche dei messaggi di chat attraverso applicazioni supportate. Lo fa sfruttando le potenzialità AI del modello Gemini Nano, con una modalità del tutto simile agli avvisi già forniti per le telefonate e gli SMS.

Quali sono le applicazioni supportate? L’analisi del codice ha permesso di individuarle: Messaggi di Google, Google Chat, Signal, WhatsApp, Instagram, Kakao Talk, Line Verizon Messages, Twitter (X), Facebook Messenger Lite, Hangouts (obsoleta) e Test SafeComms Chat (probabilmente un’app utilizzata internamente per i test). Non è da escludere che in futuro se ne possano aggiungere altre, a partire da Telegram.

Come noto, Google ha dichiarato in più occasioni di voler impiegare l’intelligenza artificiale per incrementare la sicurezza dei suoi dispositivi. Il rafforzamento della tecnologia Scam Detection ne è una dimostrazione concreta. Non ci sono dettagli ufficiali a proposito delle tempistiche per il rollout.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 15 set 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 set 2025
