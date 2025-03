Pixel Sense: nuovo assistente AI per Pixel 10?

Secondo la fonte di Android Authority, Google annuncerà un nuovo assistente AI con la serie Pixel 10 entro fine anno. Il suo nome è Pixel Sense e consentirà di eseguire numerose attività senza accedere ad Internet. L’elaborazione avverrà quindi sul dispositivo e offrirà un’esperienza personalizzata.

Come funzionerà Pixel Sense

Le prime indiscrezioni sul nuovo assistente AI risalgono a fine 2023. All’epoca era noto con il nome Pixie. Era previsto il lancio con i Pixel 9, ma ciò non è avvenuto. La fonte di Android Authority ha svelato che debutterà insieme alla serie Pixel 10 con il nome Pixel Sense.

L’app preinstallata sui futuri smartphone di Google offrirà un’esperienza più personalizzata in base alle attività dell’utente. Potrà quindi fornire aiuto utilizzando le informazioni raccolte da varie app, tra cui Calendario, Gmail, Documenti, Chrome, Maps, Gmail, Messaggi, Telefono, Contatti, Foto, Screenshots, Wallet, Files, YouTube e YouTube Music. Potrà inoltre elaborare contenuti multimediali (anche AI) insieme ai metadati associati.

Pixel Sense consentirà di completare diverse attività più velocemente e fornirà suggerimenti predittivi in base al contesto. Il funzionamento dell’assistente AI è on-device e non servirà l’accesso ad Internet. Nessun dato verrà inviato ai server di Google. Quasi certamente sfrutterà il modello Gemini Nano installato sugli smartphone.

Un leaker ha pubblicato su Telegram alcuni screenshot di Pixel Sense che confermano l’indiscrezione e il rispetto della privacy (l’utente potrà concedere e revocare i permessi di accesso alle app in qualsiasi momento). Al momento non è noto se l’assistente arriverà anche sui precedenti Pixel. Quasi certamente il rollout sarà graduale in termini di disponibilità e lingue supportate.