Pixel Watch 2: GIÙ IL PREZZO (-100€) su Amazon

Lo smartwatch Wear OS per eccellenza, il modello Pixel Watch 2, oggi è in sconto di 100 euro su Amazon. Un’occasione più unica che rara per metterselo al polso, scegliendo la colorazione preferita e approfittando di un’offerta senza precedenti. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché può diventare un valido alleato quotidiano, non solo per il fitness.

Amazon ha tagliato il prezzo del Pixel Watch 2

È progettato direttamente da Google e costantemente aggiornato per dare il meglio in termini di funzionalità e affidabilità, integra caratteristiche come il monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica grazie alla tecnologia di Fitbit che fa leva anche sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, rileva il battito cardiaco, la temperatura cutanea e i segnali di stress. La batteria assicura un’autonomia elevata, grazie anche al comparto hardware ottimizzato. Il design è studiato per chi non accetta compromessi in termini di comfort. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa dell’orologio.

In offerta al prezzo finale di 299 euro invece di 399 euro come da listino, con lo sconto di 100 euro applicato in automatico, Pixel Watch 2 è l’affare da non perdere per chi vuol mettere al polso l’ultima generazione dello smartwatch Wear OS di Google. Amazon si occupa di vendita e spedizione garantendo la consegna gratuita entro domani a chi effettua subito l’ordine.

Scegli la colorazione che preferisci, la spesa non cambia: cassa in Nero opaco con cinturino sportivo Nero ossidiana (nell’immagine qui sopra), cassa in Oro champagne con cinturino sportivo Grigio verde, cassa in Argento lucido con cinturino sportivo Grigio creta oppure cassa in Argento lucido con cinturino sportivo Azzurro cielo.

