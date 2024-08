Compra Pixel Watch 3 e Pixel Buds 2 Pro al MINIMO garantito

Oltre ai nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, anche il Pixel Watch 3 è già in preordine su Amazon al suo prezzo minimo garantito. Si tratta dello smartwatch Wear OS di ultima generazione progettato da Google, migliorato rispetto al predecessore, sia per quanto riguarda il design che sul fronte delle specifiche tecniche.

Il nuovo smartwatch di Google: Pixel Watch 3

Integra un dispay Actua ricoperto da un vetro protettivo Gorilla Glass 5, il processore Qualcomm SW5100, 32 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 6, chip NFC per i pagamenti, modulo GPS per la geolocalizzazione, Ultrawide Band, una gamma completa di sensori e batteria da 420 mAh. È già in vendita sull’e-commerce nelle versioni da 41 mm e da 45 mm, anche con supporto alle reti mobile e in diverse colorazioni (guarda quelle disponibili nelle singole schede). Le consegne prenderanno il via in data 10 settembre.

Pixel Watch 3 (Wi-Fi) da 41 mm a 399 euro e da 45 mm a 449 euro;

Pixel Watch 3 (LTE) da 41 mm a 499 euro e da 45 mm a 549 euro.

Auricolari wireless con l’IA: Pixel Buds Pro 2

Debutto ufficiale anche per Pixel Buds 2 Pro. Si tratta degli auricolari wireless top di gamma progettati da Google per un’esperienza audio avanzata, arricchita dalle funzionalità di intelligenza artificiale. Arriveranno in Italia il 6 ottobre.

Come funziona la prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon? È molto semplice: metti nel carrello ora il prodotto e ne confermi l’ordine, poi, in caso di sconti online sull’e-commerce da qui alla data della spedizione, la riduzione del prezzo sarà applicata in automatico prima di effettuare il pagamento. In questo modo non è necessario inseguire le offerte.