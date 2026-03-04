Pixel Watch: ora si paga con un tocco, senza aprire il Wallet

Fino a ieri, per pagare con il Pixel Watch bisognava premere due volte la corona, aspettare che si aprisse l’app Wallet, selezionare la carta e avvicinare il polso al terminale. Un processo semplice, ma un po’ macchinoso. Adesso Google ha introdotto “express pay“, si tocca il terminale con l’orologio e si paga. Fine.

Come funziona Express pay sui Pixel Watch

La funzione è disponibile dal Pixel Watch 2 in su e ricorda l’express mode dell’Apple Watch, che permette di usare carte compatibili senza sbloccare o accendere il dispositivo. C’è una differenza però, su Pixel Watch l’express pay va attivato manualmente nelle impostazioni, e l’orologio deve essere sbloccato per effettuare il pagamento. Un compromesso tra comodità e sicurezza che ha il suo perché, anche se riduce un po’ l’immediatezza rispetto alla soluzione di Apple.

Google permetteva già di pagare il trasporto pubblico con un tocco senza aprire il Wallet, ora la funzione si estende ai pagamenti nei negozi.

L’orologio ricorda dov’è il telefono

Tra le altre novità dell’aggiornamento di marzo, il Pixel Watch 2 e successivi guadagnano due funzioni utili per chi ha la tendenza a dimenticare il telefono ovunque. La prima, un avviso che segnala quando ci si è allontanati dal telefono lasciandolo da qualche parte. La seconda, il blocco automatico del telefono quando l’orologio rileva che si è fuori portata, per impedire a chiunque lo trovi di accedervi. Entrambe richiedono un Pixel 8 o successivo.

Gesti con una mano e SOS satellitare in Europa

Per il Pixel Watch 3 arrivano gesti con una sola mano, come il doppio pizzico o la rotazione del polso per rispondere alle chiamate, scattare foto o mettere in pausa gli allenamenti. I controlli di identità diventano più veloci su Pixel Watch 3 e 4 grazie alla possibilità di usare un PIN quando orologio e telefono sono connessi, velocizzando azioni sensibili come la disattivazione di Trova il mio dispositivo (funzione limitata a Pixel 8 Pro e successivi, esclusi Pixel 8 e 8A).

Il Pixel Watch originale e altri smartwatch Wear OS ricevono l’app Find Hub. Il Pixel Watch 4, invece, estende la funzione SOS satellitare a nuove aree, tra cui Europa, Canada, Hawaii e Alaska, una novità attesa soprattutto dagli utenti europei, finora esclusi dal servizio.