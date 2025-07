Pixelmator Pro ora supporta Apple Intelligence

Nelle scorse ore, Apple ha aggiornato Pixelmator Pro, la nota applicazione di disegno e fotoritocco che ha acquisito l’anno scorso e che va a piazzarsi come concorrente diretta di molte altre blasonate soluzioni commerciali. L’update in questione risulta essere di particolare rilievo in quanto la nuova versione del software incorpora funzionalità di Apple Intelligence come Strumenti di scrittura e Image Playground.

Pixelmator Pro si arricchisce con Apple Intelligence

Andando più in dettaglio, l’integrazione di Image Playground consente a Pixelmator Pro di generare immagini originali basate su una foto, una descrizione o persone dalla libreria di Foto. C’è la funzione “Aggiungi a Playground” per ricreare livelli di immagine o disegni in stili di animazione, illustrazione o schizzo e le immagini create possono essere inserite come livelli separati. Inoltre, quando si utilizzano i template o i mockup di Pixelmator Pro, le immagini in essi presenti possono essere sostituite con creazioni di Image Playground.

L’integrazione di Strumenti di scrittura consente agli utenti di correggere, riassumere, riscrivere e modificare qualsiasi testo incorporato in una creazione in Pixelmator Pro. Per fruirne, è sufficiente fare clic sul testo evidenziato e premere poi sull’opzione apposita annessa al menu contestuale proposto.

Altri miglioramenti che, Apple Intelligence a parte, l’ultimo update di Pixelmator Pro porta indole sono il supporto per le immagini RAW delle fotocamere OM SYSTEM OM-1 Mark II, il supporto VoiceOver migliorato e un’opzione per organizzare gli elementi nella barra laterale degli strumenti per visualizzare i nomi in una dimensione più grande con il testo al seguito.