Pixpay: la carta prepagata sicura per i viaggi scolastici dei ragazzi

Quando si tratta di fornire ai tuoi figli una soluzione sicura e pratica per gestire il denaro, PixPay si distingue come la carta prepagata ideale. Progettata specificamente per i minorenni, Pixpay non solo facilita la gestione della paghetta, ma offre anche un’esperienza educativa e sicura per ragazzi dai 10 anni in su.

La miglior carta prepagata per minorenni

Pixpay è una carta Mastercard che si adatta perfettamente alle esigenze dei ragazzi e dei loro genitori. Grazie a un’applicazione dedicata sia per i ragazzi che per i genitori, Pixpay fornisce un controllo completo sulle spese e un’educazione finanziaria pratica.

Un nuovo modo di dare la paghetta

Con Pixpay, i genitori possono programmare l’invio automatico della paghetta, inviare denaro con un click e ricevere notifiche in tempo reale delle spese effettuate. I ragazzi possono imparare a gestire il proprio budget grazie a più di 30 funzionalità educative integrate nell’app.

La carta offre la possibilità di effettuare pagamenti ovunque, sia online che nei negozi fisici, anche all’estero ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay, inoltre consente pagamenti contactless, garantendo una grande flessibilità d’uso.

Sicurezza e controllo totale

I genitori possono decidere come e dove i loro figli possono utilizzare la carta, attivando o disattivando prelievi, pagamenti online, all’estero e contactless direttamente dall’app. Inoltre, Pixpay offre una carta virtuale aggiuntiva per una maggiore sicurezza, assicurazioni contro il cyber-bullismo e la rottura dello schermo dello smartphone.

Educazione finanziaria

Pixpay non è solo una carta prepagata, ma anche uno strumento educativo. Con funzionalità come metodi di risparmio, missioni retribuite e collette, i ragazzi imparano a gestire il denaro in modo responsabile. L’app offre più di 30 strumenti educativi per aiutare i ragazzi a diventare finanziariamente indipendenti.

Autonomia in totale sicurezza

Pixpay aiuta a conciliare autonomia e controllo. I genitori possono impostare limiti di spesa e utilizzo della carta in base all’età e alle esigenze dei loro figli, bloccando commercianti non adatti e autorizzando solo gli acquisti online necessari.

Vantaggi di Pixpay

Facilità di ordine : La carta può essere ordinata in soli 2 minuti sul sito di PixPay, senza bisogno di documenti in fase d’iscrizione.

: La carta può essere ordinata in soli 2 minuti sul sito di PixPay, senza bisogno di documenti in fase d’iscrizione. Abbonamento mensile : PixPay offre diverse opzioni di abbonamento mensile senza vincoli, a partire da 2,99€ al mese.

: PixPay offre diverse opzioni di abbonamento mensile senza vincoli, a partire da 2,99€ al mese. Consegna rapida : La carta arriva a casa in 5-7 giorni, senza la necessità di cambiare banca.

: La carta arriva a casa in 5-7 giorni, senza la necessità di cambiare banca. Controllo parental : Un’app per i genitori permette di gestire e monitorare tutte le transazioni in tempo reale.

: Un’app per i genitori permette di gestire e monitorare tutte le transazioni in tempo reale. Educazione finanziaria : Strumenti per insegnare ai ragazzi a risparmiare e gestire il denaro.

: Strumenti per insegnare ai ragazzi a risparmiare e gestire il denaro. Personalizzazione: Oltre 100 design di carte disponibili, inclusa la possibilità di generare un’immagine personalizzata con l’IA.

Per conoscere tutte le funzionalità di Pixpay clicca QUI.