Pixpay: una prepagata per i minorenni perfetta per gite scolastiche

Vuoi rendere indipendenti i tuoi figli? Pixpay è la soluzione ideale per farlo, grazie a una pratica carta prepagata che gestisci a distanza tramite l’app, regolando i limiti e impostando il budget di spesa. Il prodotto è pensato per i giovani dai 10 fino ai 18 anni e consente di educare all’autonomia finanziaria, per un uso più consapevole dei soldi e di come spendere negli acquisti.

Pixpay: la carta per educare all’indipendenza i minorenni

PixPay è una carta prepagata che si propone come un vero e proprio strumento di educazione finanziaria. Fa uso del circuito di pagamento Mastercard e di un IBAN dedicato, per offrire ai giovani la possibilità di gestire le proprie finanze in modo sicuro e responsabile.

A distinguerlo da altri prodotti che possono essere simili, c’è innanzitutto, la sua facilità d’uso. Con un’app dedicata, i giovani possono monitorare le proprie spese in tempo reale, imparando a gestire il proprio denaro quando si trovano fuori. È possibile controllare la carta, programmando l’invio automatico della paghetta e ricevendo al tempo stesso notifiche in tempo reale su come vengono spesi i soldi. Sarai sempre tu a decidere quali acquisti permettere e se abilitare o disabilitare i prelievi.

Pixpay è accettata ovunque, anche all’estero, e può essere utilizzata sia in modalità contactless che con i portafogli digitali, come ad esempio Apple Pay o Google Pay. È anche personalizzabile nel colore, ma soprattutto nel codice PIN, includendo più di 30 funzionalità a scopo di educazione, pensate per insegnare ai ragazzi a gestire al meglio i soldi che darai a loro disposizione.

Per richiederla non devi fare altro che inserire il tuo numero nella pagina dedicata, nel campo in alto a destra, e fare clic su “Ordina”. Verrà spedito un link via SMS per completare la procedura di registrazione e, infine, ricevere la carta direttamente a casa.