La pizza creata da ChatGPT è un successo: ecco com'è fatta

L’intelligenza artificiale è ovunque. E ora è pronta a conquistare anche le cucine dei ristoranti di tutto il mondo! Non si tratta di robot che sostituiscono completamente cuochi e camerieri, anche se tutto ciò esiste già. Si tratta piuttosto di utilizzare l’AI per rinnovare il menu del ristorante, ad esempio suggerendo nuove combinazioni di ingredienti o piatti in linea con le preferenze dei clienti. A quanto pare la “collaborazione” funziona, funziona eccome…

La pizza di ChatGPT è un successone

Nella città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la catena Dodo Pizza è partita da una semplice constatazione: si tratta di una città estremamente cosmopolita. Il 90% dei suoi abitanti non è originario del Paese e il ristorante vorrebbe rappresentarlo. Come ispirazione, lo staff della franchising ha semplicemente chiesto a ChatGPT di creare “la migliore pizza per Dubai” sulla base di questo mix culturale. La ricetta è stata creata e lanciata rapidamente. Il successo è stato immediato.

Spartak Arutyunyan, responsabile dello sviluppo dei menu di Dodo Pizza a Dubai, era molto scettico sulla proposta del chatbot di OpenAI: “Come chef, non mescolerei mai questi ingredienti su una pizza“. Tuttavia, ammette che “il mix di sapori era sorprendentemente buono“. Per chi fosse curioso, il condimento è composto da Shawarma di pollo, formaggio paneer grigliato, mix di spezie Za’atar e salsa tahina. La ricetta è ancora presente nel menu e le vendite sono state molto positive.

Questo significa che ci si dovrebbe affidare a ChatGPT il compito di scegliere il menu? Meglio di no, viste le altre ricette proposte dal chatbot! Per esempio, ha proposto una pizza con fragole e pasta… insomma, peggio della famosa pizza hawaiana con l’ananas…

In attesa della sua prossima creazione, i clienti di Dodo Pizza a Dubai possono anche creare condimenti originali utilizzando l’intelligenza artificiale dell’app della pizzeria. Si tratta di una funzione che la catena intende estendere ad altri punti vendita, compresi quelli in Europa.