Google Play Store segnalerà le app ottimizzate per tablet e auto

Le auto di nuova generazione stanno abbracciando sempre più la tecnologia, con la presenza di grandi tablet al centro della console che sostituiscono la maggior parte dei pulsanti fisici. Questi schermi touch non solo consentono di controllare le funzioni essenziali del veicolo, ma offrono anche la possibilità di eseguire una vasta gamma di applicazioni attraverso piattaforme come Android Auto o Android Automotive.

Google Play Store: in arrivo tag per le app tablet e auto?

Considerando che la console centrale delle auto di oggi è essenzialmente un tablet, Google ritiene che dovrebbe essere in grado di eseguire anche le applicazioni standard progettate per i normali tablet Android. Secondo recenti indiscrezioni, il colosso di Mountain View potrebbe presto iniziare a segnalare nel Play Store le app compatibili sia con i tablet che con le auto. Un’analisi approfondita dell’APK di Google Play Store v43.0.18-31 ha rivelato una stringa che faciliterà l’identificazione delle app ottimizzate per l’utilizzo nei veicoli da parte degli utenti.

Il programma di app mobili pronte per l’auto di Google

Questa novità potrebbe far parte del programma di applicazioni mobili pronte per l’auto annunciato da Google durante l’evento I/O 2024. L’azienda intende portare una vasta gamma di app sulle auto, classificandole in tre livelli: differenziato per le auto, ottimizzato per l’auto e pronto per l’auto.

Le app del livello “differenziato per le auto” offrono la migliore esperienza utente, essendo progettate specificamente per funzionare con l’hardware delle auto e adattarsi alle modalità di guida e parcheggio. Le app “ottimizzate per l’auto”, invece, sono state sviluppate appositamente per l’utilizzo sul display centrale dell’auto, mentre quelle “pronte per l’auto” sono compatibili con schermi di grandi dimensioni e vengono attivate quando l’auto è parcheggiata.

Abbattere le barriere per gli sviluppatori

L’inclusione di nuove app nel programma “Car ready” di Google potrebbe eliminare le barriere per gli sviluppatori, consentendo alle app ottimizzate per i tablet di essere utilizzate anche nelle auto con schermi supportati. Questo approccio semplificherebbe il processo di sviluppo e amplierebbe le possibilità di utilizzo delle app in diversi contesti.